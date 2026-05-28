乃木坂46、“最年長”吉田綾乃クリスティーの卒業を発表 「真夏の全国ツアー2026」福岡公演で卒業セレモニーを実施
乃木坂46は28日、公式サイトを更新し、吉田綾乃クリスティー（30）が卒業すること発表した。
【写真】ぷく顔がかわいい…美脚を披露した吉田綾乃クリスティー
公式サイトでは「吉田綾乃クリスティー卒業のお知らせ」と題し、「吉田綾乃クリスティーですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と報告。
「2026年8月9日(日)にマリンメッセ福岡A館にて開催する「真夏の全国ツアー2026」福岡公演内で卒業セレモニーを実施し、乃木坂46を卒業いたします」と今後の予定を伝えた。
その上で「今後とも、吉田綾乃クリスティー、乃木坂46の応援のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
吉田は、1995年9月6日生まれ。2016年に乃木坂46第3期メンバーオーディションに合格。24年、35thシングル「チャンスは平等」で初選抜入り。同グループ“最年長”として活躍していた。
【写真】ぷく顔がかわいい…美脚を披露した吉田綾乃クリスティー
公式サイトでは「吉田綾乃クリスティー卒業のお知らせ」と題し、「吉田綾乃クリスティーですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と報告。
「2026年8月9日(日)にマリンメッセ福岡A館にて開催する「真夏の全国ツアー2026」福岡公演内で卒業セレモニーを実施し、乃木坂46を卒業いたします」と今後の予定を伝えた。
その上で「今後とも、吉田綾乃クリスティー、乃木坂46の応援のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
吉田は、1995年9月6日生まれ。2016年に乃木坂46第3期メンバーオーディションに合格。24年、35thシングル「チャンスは平等」で初選抜入り。同グループ“最年長”として活躍していた。