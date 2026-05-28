「ドジャース４−１ロッーズ」（２７日、ロサンゼルス）

前日の試合で右手に受けた死球の影響が心配されたドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。６回無安打ながら１失点で、５勝目を挙げた。

初回から１６０キロに迫る直球を投じるなど、３回まで無安打無失点で４奪三振。死球の影響を感じさせない投球を見せた。

四回は先頭の３番・ラムフィールドは四球。続く右打者のグッドマンには１５１キロが抜けて死球を与えると、本塁に背を向けて天を仰いだ。次打者は二ゴロで一、三塁となる。

ここでギアを上げる。カストロへの初球にボールとなったがこの試合最速の１６１キロを計測して２、３球目は１５８キロ。二ゴロに仕留めたが、その間に１点を失った。

続くトーバーへの初球は１６０キロで空振り。２球目も１５９・６キロで空振り。さらに１５９キロで３球三振に仕留めた。

五回は先頭への四球を与えた後、後続を断って無失点で切り抜け、５勝目の権利を得た。

六回も先頭を空振り三振。後続も難なく断ってマウンドを降りた。七回からマウンドを譲り、６回無安打１失点。９７球を投げて今季ワースト５四死球と制球を乱したが、毎回の７三振を奪った。

６回のマウンドを降りた後は一端ベンチに座った後、立ち上がってベンチ裏へ。その時点でロバーツ監督らは大谷の近くには来ていたが声をかけなかった。その後はロバーツ監督がベンチ裏へ向かい、交代を告げられたと見られる。ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた伊東勤氏（元西武、ロッテ監督など）「握手する姿もなかったですし、すきっとした表情には見えなかったんですけどね」と話した。