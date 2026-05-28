宮城県のＪＲ気仙沼線で運行されているＢＲＴ（バス高速輸送システム）で、特定条件下でシステムが全ての運転操作を担う「レベル４」の自動運転走行が２８日、報道陣に公開された。

ＪＲ東日本は自動運転技術を知ってもらおうと、２９日から約１か月、希望者向けの実証走行を行う。

自動運転の区間は、柳津駅（登米市）から志津川駅（南三陸町）約１キロ手前までの専用道路１５・５キロ。道路に埋め込まれた磁気マーカーを読み取る車体底部のセンサーや、物体との距離を測る装置などを活用し、最高時速６０キロで走行する。同社によると、国内のレベル４の自動運転バスでは最速・最長区間という。

この日は報道陣ら約３０人が乗車。運転手が自動運転に切り替える運転席のボタンを押し、柳津駅を出発した。緊急時に備えて運転手も同乗したが、全く操作することなく、カーブやトンネルもスムーズに走行し、約１０分後に隣の駅に到着した。同乗したＪＲ東日本の西村佳久執行役員は「実証走行では、運転手がハンドルに手を掛けないで走行する様子やスピード感を体験してほしい」と話した。

実証走行は２９日〜７月４日の毎週金・土曜に１日２回行われる。