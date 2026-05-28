鬼越トマホークの良ちゃんが２８日、Ｘを更新。１２年前に吉本本社で「大乱闘」になったといい「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていた」と振り返った。

良ちゃんは「今でこそ喧嘩芸なんて言われていますが吉本本社でコンビでガチ喧嘩して止めに来てくれた先輩達に暴言を吐いて大乱闘になりました」と、かつての自分たちの行為を振り返った。

「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていたでしょう」というほどの激しさだったといい「反省して謝罪しましたが流石にクビだと思いました」と振り返った。

だが吉本は「再起のチャンスをくれて千原ジュニアさんが番組で喧嘩芸としてお笑いに昇華してくれました」と感謝し「１２年後…もう５回以上、１日警察署長をやってます」と逮捕まで考えた芸人のその後をつづった。

「喧嘩を美化するつもりはありません。いまだに反省すべき事です」とした上で「ただ再起するチャンスをくれた吉本と許してくれた先輩方、お笑いにしてくれたジュニアさんのおかげで今がああります」と感謝。「一つの事例として皆様の人生の参考にして頂けたら」と結んでいた。