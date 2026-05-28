大阪中之島美術館（大阪市北区）で今夏開催される「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」のチケット販売スケジュールが発表された。14年ぶりの来日となる「真珠の耳飾りの少女」を目玉にした注目展で、チケットは日時指定制。6月1日（月）正午から、チケットぴあによる先行抽選販売がスタートする。

ヨハネス・フェルメール《真珠の耳飾りの少女》1665年頃 油彩、カンヴァス 44.5×39.0cm マウリッツハイス美術館 （c）Mauritshuis, The Hague

展覧会は8月21日（金）から9月27日（日）まで開催。オランダ・マウリッツハイス美術館所蔵のフェルメールの代表作｢真珠の耳飾りの少女｣を中心に、17世紀オランダ絵画の名品を紹介する。｢真珠の―｣来日は、｢今回が最後かもしれない」と言われており、全国的な話題となっている。展覧会は大阪のみで開催され、他都市への巡回予定はない。

先行抽選販売は、1日正午から6月7日（日）午後11時59分まで受け付ける。対象となるのは全会期分の通常券のほか、「マウリッツハイス美術館館長講演会セット券」「親子で楽しむ！みどころレクチャーセット券」。抽選結果は6月12日（金）午後6時に発表される。また、tabiwaでも1日正午から「特別夜間鑑賞会」チケット、15日正午から通常券の先行発売が行われる（いすれも売り切れ次第終了）。

なお第1期（8月21〜31日来場）の一般発売は7月15日（水）正午からで、チケットぴあ、tabiwaのほか、大阪中之島美術館チケットサイトでも取り扱う。第2期（9月1日〜13日来場）は8月5日（水）正午、第3期（9月14日〜27日来場）は8月26日（水）正午から。当日券は前日までの販売状況に応じて空きがある場合、同美術館内の券売機で販売する。当日券販売状況は美術館公式サイトで要確認。観覧料は大人3000円、高大生1500円、小中生500円。

大阪中之島美術館

一方、大阪中之島美術館近くのリーガロイヤルホテル大阪では、展覧会とコラボしたさまざまな企画を展開する。展覧会鑑賞券付き宿泊プランに加え、館内レストランやバーでは作品世界をイメージした特別メニューも提供。予約受け付けは6月5日正午から。

目玉となる「フェルメール展鑑賞券＆ディナーセット宿泊プラン」は、展覧会鑑賞券に加え、29階のフレンチレストラン「シャンボール」で提供されるコラボレーションディナーコース、「真珠の―」をモチーフとした「フェイラーハンカチ」、オリジナルカードキーなどがセットになった内容。クラブラウンジ利用も含まれ、料金は1泊2名利用時1人6万2150円から。宿泊期間は7月20日（月・祝）〜9月27日（日）。

リーガロイヤルホテル大阪の客室

フェルメール展コラボレーショングッズ「フェイラーハンカチ」

人気を集めそうなのが「夜間特別鑑賞券」付きプランだ。一般販売されない特別チケットが付属し、閉館後の美術館でゆったり作品を鑑賞できる特別企画。8月30日（日）と9月2日（水）の限定設定で、ランチコース付きプランは1人5万8900円から、素泊まりプランは3万3600円から。特典として「真珠の耳飾りのミッフィー」マスコットも付く。さらに「フェルメール展グッズセット宿泊プラン」もあり、オリジナルポストカードとカードキー付きで1人1万6200円から宿泊できる。

フェルメール展コラボレーショングッズ「真珠の耳飾りのミッフィー」マスコット （c）Mercis bv

館内レストランやバーでも、7月20日から9月27日まで期間限定のコラボメニューを販売する。フェルメールの世界観を表現したコース料理やデザート、カクテル」などで、詳細は後日発表される。



ホテルから美術館までは徒歩約10分。宿泊プランの予約はホテル公式サイトおよび電話で受け付ける予定だ。