◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２７日（日本時間２８日）、中４日で敵地・ドジャース戦に先発し、４回２／３を６安打３失点で降板した。

１７年ＷＢＣ準決勝の米国戦以来、９年ぶりとなったドジャースタジアムでの登板。０―０の初回先頭。打席にはいきなり天敵の「打者・大谷」を迎えた。日米通算成績（公式戦）はこの日まで２本塁打を含む７打数６安打１四球の打率８割５分７厘と圧倒されており、１３年のＮＰＢオールスター（神宮）でも右中間への二塁打を許していた。この日最初の対戦でも１ボール１ストライクからの３球目、９３・７マイル（約１５０・８キロ）直球をはじき返され、バックスクリーンに先制の９号先頭打者本塁打を浴びた。さらに１死から３番フリーマンにも左越えソロを食らい、この回２点を失った。

それでも、０―２の３回先頭では変化球２球で簡単に追い込むと、１ボール２ストライクからの４球目、９３マイル（約１４９・７キロ）直球を外寄りの低めに決めて大谷にバットを出させなかった。５回１死での３度目の対戦。菅野は２球で大谷を追い込むと、３球目の９３・３マイル（約１５０・２キロ）直球は低めへ制球された一球。ボール判定されたが、ストライクを確信した菅野は頭をたたいて自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）、通称「ロボット審判」によるチャレンジを要求した。しかし、すでに味方が２度失敗しており、チャレンジの機会が消滅していた。なお「ＭＬＢ．ｃｏｍ」によると、ストライクゾーンに入っていた。ただ、菅野は気落ちしなかった。フルカウントからの７球目、カットボールで大谷を一ゴロに打ち取った。その後２死から三塁の悪送球でパヘスを一塁に出したところでマウンドを降りた。

菅野は「投手・大谷」とは公式戦では初めての投げ合い。１５年の同オールスター（東京Ｄ）以来の“夢対決”に「やっぱり楽しみですし、できることなら勝ちたい。日本でも楽しみにしてくれているファンの方がたくさんいると思うので、盛り上げられるように」と話していたが、この日は大谷より早い降板となった。

今月１６日（同１７日）の本拠地・Ｄバックス戦で今季４勝目を挙げ、日米通算１５０勝（巨人で１３６勝、ＭＬＢで１４勝）を達成した菅野。大卒投手で日米通算１５０勝に到達したのは黒田博樹（ドジャースなど）、和田毅（カブスなど）に続く３人目の快挙だった。しかし、「通過点」と強調した上で「次の１５１勝目を目指して、また明日から頑張りたい」と前を向いていた。