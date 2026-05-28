鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は電気系統のトラブルで、28日全便欠航となりました。

「フェリー屋久島2」は鹿児島と屋久島を1日1往復結んでいます。

運航する折田汽船によりますと、フェリー内部の電気系統に不具合が見つかったため、28日全便の欠航を決めたということです。

フェリーを利用して屋久島に行く予定だったフランス人観光客は…

（フランス人観光客）「とても悲しい。けど大丈夫。（あすの予定は？）まだ決まっていない。車を借りて鹿児島市を観光する」

先月28日鹿児島湾で一時漂流も「先月のトラブルとは関係ない」

29日の出航については28日午後に調査を行い、トラブルの原因が確認でき次第判断するということです。

フェリー屋久島2をめぐっては先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。また、おととし10月にはエンジン関連の部品に不具合が見つかり、運航再開までにおよそ半年かかりました。

28日の不具合について折田汽船は「先月のトラブルとは関係ない」とコメントしています。

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