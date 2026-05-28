小林幸子、“シャンパンに合う”手作りおつまみ公開「帆立たっぷりで豪華」「カラフルで目でも楽しめる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】歌手の小林幸子が5月27日、自身のInstagramを更新。手作りのおつまみを公開した。
【写真】72歳ベテラン演歌歌手「素敵な器と盛り付け」帆立・ミニトマトのカラフルカルパッチョ
小林は「昨日のおつまみ！！最近暑いので、シャンパンに合う、カルパッチョを作っちゃいました」と記し、帆立の上に赤やオレンジ、黄色などのカラフルなミニトマトを乗せ、ガラスの器に盛り付けたカルパッチョを公開。「新玉ネギをスライスして、刺身用の帆立を載せて、カラフルミニトマトを コールスロードレッシングと、フレンチドレッシングを合わせて使ってみたら、意外に美味しくて最高でした〜」と作り方を紹介した。
また「私はイタリアンでも中華でも、お料理のジャンルに関係無く、好きなのは、定番の酢の物！！」とコメントし、キュウリやワカメ、みょうが、イカなどの酢の物の写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「カラフルで目でも楽しめる」「帆立たっぷりで豪華」「ヘルシーで美味しそう」「おしゃれ」「素敵な器と盛り付け」「お酒が進みそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】72歳ベテラン演歌歌手「素敵な器と盛り付け」帆立・ミニトマトのカラフルカルパッチョ
◆小林幸子、手作りおつまみ公開
小林は「昨日のおつまみ！！最近暑いので、シャンパンに合う、カルパッチョを作っちゃいました」と記し、帆立の上に赤やオレンジ、黄色などのカラフルなミニトマトを乗せ、ガラスの器に盛り付けたカルパッチョを公開。「新玉ネギをスライスして、刺身用の帆立を載せて、カラフルミニトマトを コールスロードレッシングと、フレンチドレッシングを合わせて使ってみたら、意外に美味しくて最高でした〜」と作り方を紹介した。
◆小林幸子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カラフルで目でも楽しめる」「帆立たっぷりで豪華」「ヘルシーで美味しそう」「おしゃれ」「素敵な器と盛り付け」「お酒が進みそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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