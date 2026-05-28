

-真天地開闢集団-ジグザグ

-真天地開闢集団-ジグザグが28日、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演の開催を発表した。

単独禊『ジグザグ 10周年記念禊』は、11月23日（月・祝）にTOYOTA ARENA TOKYO、12月13日（日）に大阪城ホールで開催。6月からスタートする全国ツアー、そして10月開催の初の海外公演となる台湾公演に続く、10周年イヤーの集大成を飾る、自身最大級の記念アリーナ公演として実施される。

さらに、10周年イヤー第一弾となる新曲「其の慈愛で」（そのあいで）を、2026年全国ツアー＜47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜＞初日となる6月3日に配信リリースすることも決定した。

同楽曲は、5月25日に開催された＜プレライブ "47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜"＞のステージ上でサプライズ発表され、初披露された新曲。会場を埋め尽くした観客は、一音も逃すまいと新曲に聴き入り、演奏後には大きな歓声が巻き起こった。昭和歌謡を想起させる叙情的なメロディと重厚なロックサウンドが融合した「其の慈愛で」。愛・痛み・救済を描いた濃密かつ美しい歌詞世界が、バンドの原点と進化、その両面を映し出す意欲作。

また、一部配信プラットフォームではPre-add / Pre-saveもスタート。

ライブ情報

単独禊『ジグザグ 10周年記念禊』11月23日（月・祝）TOYOTA ARENA TOKYO12月13日（日）大阪城ホール全国ツアー2026『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜』https://zigzag.asia/yukkuriangya/ゆっくり行脚禊 〜番外編〜 in 台湾 （ 行脚巡禮MISOGI 〜番外篇〜 in 台灣 ）2026年10月4日（日）Zepp New Taipeihttps://zigzag.asia/live/20261004.html