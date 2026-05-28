自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、高校生になった息子・真輝さん（15）の学校での様子に驚いたことを明かした。

【映像】野田聖子議員と息子の2ショットや入院中の息子（複数カット）

2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、呼吸器障害や知的障害、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて母・野田の当選を喜ぶ姿や、高校の入学式での親子ショットなど、日常の様子をたびたび発信してきた。

高校生息子の初面談で驚き

24日に更新したブログでは、「過日、初めての個人面談。全く学校のことを語らない男。担任の先生方からいろいろ聞いてびっくりぽんな。課題の給食は、スープは完食 さらに小皿は切り干し大根がお好き。ついにカレーも挑戦したとのこと。友達ともめて、先生に注意され、落ち込んでいたらしい。家ではあり得ないことばかり なんでもうれしい母ちゃんです」とつづり、高校での真輝さんの新しい一面に驚き、喜んでいる様子を明かした。

（『ABEMA NEWS』より）