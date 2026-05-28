思わず二度見…！まるで人間のような大根の姿に「何があったの？」「すねてる？」
【写真を見る】なんだか気になる後ろ姿…？「どうしたの？」と声をかけたくなる大根
畑で採れる野菜の中には、思わずクスっと笑ってしまうようなユニークな形に出会うことがあります。
今回は、人間味あふれる大根の写真がXで話題になりました。
いったい、どんな写真なのでしょうか。
話題になったのは、＠taihidukuriさんの投稿です。
屋久島での自然豊かな暮らしと、畑で採れた野菜を紹介しています。
「ふて寝しておる」というコメントとともに投稿された写真には、まるで人間が背中を向けて横になっているような姿が写っていました。
思わず、「何かあったの？」と声をかけたくなる姿です。
投稿には3.5万件を超えるいいねが集まり、「すねてるみたい」「話、聞くよ？」「元気出して！」など、まるで大根を励ますかのようなコメントが相次ぎました。
どこか哀愁漂う大根の背中（？）に、思わず釘付けになってしまいますね。
■規格外の野菜たち
今回の写真について投稿主さんにお話を伺うと、
「写真のような規格外の“ひねくれもの”たちは結構出てきます」とのことでした。
Xの普段の投稿でも、収穫したばかりの新鮮な野菜の写真が投稿されています。
その中には、くるりと曲がった「ひねくれオクラ」や「ひねくれきゅうり」など、個性豊かな規格外野菜の姿も見られました。
きゅうりの投稿には、「カタツムリみたい！」というコメントも寄せられていました。
何の形に似ているのか、想像しながら写真を眺めて見るのもおもしろいですね。
■屋久島での野菜作り
屋久島での豊かな自然の中で行われている野菜作り。
その大変さについて伺うと、
「野菜作りはうまくいかないことも多いです」と投稿主さんは語ります。
また、屋久島ならではの難しさについては、
「去年は台風の大きな影響はありませんでしたが、やはり台風は怖いです」とも教えてくれました。
その一方で、投稿には美しい朝焼けや畑の風景、港を泳ぐウミガメの姿など、屋久島の自然の魅力が感じられる写真も並びます。
＠taihidukuriさんのXでは、収穫した旬の野菜が投稿されており、季節の移ろいを感じることができます。
「ふて寝する大根」のように、どこか不思議で愛らしい形の野菜に出会えることも。
自然豊かな畑や屋久島の風景に癒されたい方は、ぜひ覗いてみてくださいね。
文＝早川みどり