ノクターンノベルズにて1,000万PVを突破したハーレムファンタジー小説のコミカライズ『勇者パーティから追い出された俺は「ティンポ師」として生きることになった THE COMIC1』（漫画：弥弛・原作：淡海翁人・キャラクター原案：sabet／ヴァルキリーコミックス）の3刷重版が決定した。発売は2026年の3月。4月に1回目の重版がかかったが、今回で2カ月連続の重版となった。

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物語は、魔王討伐のため勇者パーティの一員として旅をしてきた賢者ディックが、ある日仲間たちからセクハラ男との汚名を着せられパーティを追放されるところから始まる。失意のディックは賢者の力を姪のエメリンに継承させ、力も地位も失ってゼロからスタートを切ることになるが、その後ランダムで手に入れたのは“ティンポ師”という聞いたこともない職業で……？ 元最強賢者がエロスキルを駆使し、セカンドライフを謳歌する展開が描かれる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）