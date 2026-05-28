最先端XRで日本代表を体感!「思っていた100倍以上」OPイベントに宮本JFA会長とJI BLUEが登壇
日本サッカー協会(JFA)の宮本恒靖会長が28日、都内で行われた三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISONのオープニングセレモニーに出席した。
最先端XRテクノロジーを活用した次世代型没入応援イベントで、渋谷にある「MIYASHITA PARK」内の複合型エンターテインメント施設「or(オア)」にて、5月29日から7月20日まで開催される。
イベントの目玉のひとつである3D-LEDシアターでは、前半で日本代表の歩みと熱狂、後半にJO1とINIのスペシャルユニットで、サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーのJI BLUEによるパフォーマンスを体感できる。
オープニングイベントには宮本会長と、JI BLUEの與那城奨さんと池崎理人さんが登壇。イベントに先駆けて内覧したという宮本会長は「思っていた100倍以上。鳥肌が立つ作りになっている」と驚いた様子で話していた。
(取材・文 児玉幸洋)
最先端XRテクノロジーを活用した次世代型没入応援イベントで、渋谷にある「MIYASHITA PARK」内の複合型エンターテインメント施設「or(オア)」にて、5月29日から7月20日まで開催される。
オープニングイベントには宮本会長と、JI BLUEの與那城奨さんと池崎理人さんが登壇。イベントに先駆けて内覧したという宮本会長は「思っていた100倍以上。鳥肌が立つ作りになっている」と驚いた様子で話していた。
(取材・文 児玉幸洋)