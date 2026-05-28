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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「セラミックコンデンサー」が１６位となっている。



人工知能（ＡＩ）の計算処理やデータ解析に特化したＡＩデータセンターが急速に拡大するなか、市場では積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要が増大するとの見方が広がっている。ＡＩサーバーは一般的なサーバーに比べて多くのＭＬＣＣが搭載されるためだ。



ＭＬＣＣとは、電気回路に使われている素子のひとつで、半導体集積回路の働きをサポートするもの。小型でありながら高電圧への対応や高周波特性、長寿命といった優れた特長を持ち、スマートフォンや車載機器、５Ｇ通信機器、ＡＩサーバーなど幅広い分野で採用されている。



太陽誘電<6976.T>は５月８日に開催した決算説明会で、２７年３月期のＭＬＣＣは１０％程度の能力増強を計画していることを明らかにした。稼働率は２６年３月期第４四半期が８５％弱で、足もとでは受注の強さにより９０％程度に上昇しており、今期の第２四半期以降は９５％前後になる見通しだという。



村田製作所<6981.T>は４月３０日の決算説明会で、２８年３月期までの２年間でＭＬＣＣに約８００億円を追加で投資することを表明。「中期方針２０２７」で掲げている設備投資計画６８００億円を超過しても実行するとしている。



このほかでは、ＴＤＫ<6762.T>、京セラ<6971.T>、日本ケミコン<6997.T>などがＭＬＣＣを展開。ＭＬＣＣ添加向けジルコニウム化合物を供給する第一稀元素化学工業<4082.T>、ＭＬＣＣに使用される高純度炭酸バリウムを提供する日本化学工業<4092.T>、ＭＬＣＣ向けの微粒子誘電体材料を扱う戸田工業<4100.T>、ＭＬＣＣ製造で使われるセラミック製品を手掛けるニッカトー<5367.T>なども関連銘柄として挙げられる。



出所：MINKABU PRESS