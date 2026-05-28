LAUSBUBが、新曲「sign」を6月10日に配信リリース。あわせて、約1年ぶりとなる全国ワンマンツアー『LAUSBUB Concert Tour 2026』の開催も発表された。

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新曲「sign」は、6月12日より配信がスタートするPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』の主題歌。本ドラマの監督を務める今泉力哉からのオファーを受けて書き下ろされた楽曲で、すでに公開されているドラマ予告編でも一部が使用されている。

また、LAUSBUBがレギュラーを務めるAIR-G’（FM北海道）『Far East Disco』では、リリースに先駆け5月30日の放送回にて「sign」のフル尺がオンエアされる。

あわせて発表された『LAUSBUB Concert Tour 2026』は、大阪、福岡、名古屋、東京、札幌の5カ所をまわるワンマンツアー。福岡公演はLAUSBUBにとって初のワンマンとなる。前回の『ゴールデン・ツアー』から約1年ぶりの全国ワンマンツアーで、チケットのオフィシャル先行を現在受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）