オンナ度高め、理想の「くびれボディ」へ。１日３回でOK【骨盤周りを整える】簡単習慣
とにかく細い華奢な体をダイエットの目標にしがちですが、やはりオンナたるもの、きっちり出るところは出て、引き締まったところは引き締まっている【くびれボディ】をゴールにするのが理想的。そんなオンナ度高めの体を手に入れるために注目したいポイントが“骨盤周りを整えること”になります。
くびれボディを作るために必要なことって？
くびれボディを作る上で骨盤周りを整えるのがポイントになりますが、その一番の問題になるのが“骨格”。特に日本人の場合は一般的に“骨盤の幅が広い”傾向にあるため、どんなにダイエットしても骨盤周りがガッチリとした印象に見えてしまうものです。そこで必要となるのが、
（２）キュッと上にあがったヒップラインを手に入れること
（３）適度に太ももを引き締めること
の３つになります。ぜひ、お腹、お尻、太ももの筋肉を一挙に強化できるピラティスのエクササイズ【ヒップリフト・ピラティス】を日々のエクササイズ習慣に採り入れて骨盤周りを整えつつくびれボディの土台を作っていきましょう。
ヒップリフト・ピラティス
太もも周りやお尻の筋肉を一挙に鍛えることができるエクササイズです。また、太ももやお尻の筋肉は身体の中でも大きな筋肉となるので代謝UPにもつながり、下半身太りを予防する効果を期待できます。
（１）仰向けになって両ひざを45度ぐらいに曲げて両脚を立て、両腕は手のひらを下に向けて体の横に添える
（２）一旦息を吸ってお腹を薄くし、お腹を薄くした状態のまま息を吐きながら、両ひざをくっつけた状態で腰から首の順に背骨を少しずつ床からはがしていくよう腰を持ち上げる
（３）横から見て肩と両ひざが一直線の状態になったら、息を吸って体勢を５秒間キープする
（４）お腹を薄くした状態のまま息を吐きながら、首から腰の順に背骨が少しずつ動いているのを感じながら腰を下ろしていく
これを“１日あたり３回を目標”に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「常にお腹を薄くした状態で行うこと」がポイントです。
ピラティスのエクササイズは“回数よりも雨動きの質”が重要なので、上下運動の回数を増やしたり、体勢をキープする秒数を伸ばしたりするのは動きに慣れてきてからで十分。骨盤周りを整えることができれば、よりフェミニンな雰囲気を醸すことができるようになるはず。ぜひ習慣化して、理想のくびれボディへと着実に近づいていきましょうね。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞
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