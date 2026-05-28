“化粧水が入っていかない…”と感じたら。40代以上が見直したい「導入美容液」３選
「スキンケアしているのに、なんだか入り込まない」という感覚を覚えていませんか？40代以降は乾燥やハリ不足だけでなく、“受け入れにくい肌状態”も気になるもの。そこで注目したいのが、洗顔後すぐに使う「導入美容液」です。いつものスキンケア前に取り入れることで、肌をやわらかく整え、その後の保湿ケアをなじみやすくしてくれます。
“なんとなく不調肌”を立て直したい人に。クリニークの薬用導入美容液
年齢を重ねるにつれて、「今までのスキンケアでは物足りない」と感じ始めた人におすすめなのが、クリニークの「イーブン ベター アクティブ ブースター セラム」。日本限定発売の薬用導入美容液です。
▲クリニーク「イーブン ベター アクティブ ブースター セラム」 30ml ￥7,810（税込）※医薬部外品
有効成分のナイアシンアミドを配合し、美白やシワ改善、肌荒れ予防まで幅広くアプローチ。とろみのある美容液ですが、肌にのせるとみずみずしく広がり、ベタつき感は控えめ。肌表面に重さを残しにくく、その後の化粧水や乳液もなじませやすい印象。乾燥しやすいのにベタつきは苦手…という大人肌にも使いやすい質感となっています。
ハリ不足が気になり始めた大人肌に。アスタリフトの“ジェリー先行美容液”
「最近、肌のふっくら感が減った気がする」と感じている方に取り入れてほしいのが、アスタリフトの「ホワイト ジェリー アクアリスタ」です。
▲アスタリフト「ホワイト ジェリー アクアリスタ」 40g ￥11,000（税込）※医薬部外品
特徴は、ぷるんとしたジェリー状テクスチャー。肌に伸ばすとすっと崩れてなじみ、うるおい感をしっかり与えてくれます。ナノセラミドやナノアスタキサンチンを配合し、乾燥やハリ不足が気になる肌を土台からサポート。さらに、美白有効成分アルブチンやコラーゲンなどの美容成分も配合されていて、リッチな使用感も魅力です。乾燥しやすい日や、エアコンによるカサつきが気になる季節にも頼れる１本でしょう。
“オイルなのに重くない”がうれしい。ヴァーチェのマルラオイル
シンプルな導入ケアが好きな人におすすめなのが、ヴァーチェの「マルラオイル」。洗顔後すぐに数滴なじませるだけの手軽さも魅力です。
▲ヴァーチェ「マルラオイル」 18ml ￥4,246（税込）
アフリカ南部のマルラの木の実から抽出されたオイルで、抗酸化力や保湿力の高さが特徴。オイルというと重たさが気になる人も多いですが、こちらはサラッとなじみやすく、ベタつき感が少ない使用感になります。肌をやわらかく整えながら、その後のスキンケアを受け入れやすい状態へ導いてくれる印象。乾燥によるゴワつきやツヤ不足が気になる大人肌にもぴったりです。
洗顔後すぐのひと手間を加えるだけで、その後のスキンケアのなじみ方や肌のうるおい感は変わってきます。実際に使ってみると、メイクのりや夕方の乾燥感にも違いを感じやすい今回の３アイテム。最近スキンケアが“入っていかない感じ”が気になっている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞
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