なぜか散らからない家はここが違う。今すぐ真似したい「収納アイデア」３選
「片付けても、気づくとまた散らかっている」という状態を繰り返していませんか？収納グッズを増やしても整わない場合、“収納量”ではなく、“戻しやすさ”に原因があることも少なくありません。
最近は、“完璧に隠す収納”より、“自然に片付く仕組み”を作る考え方が主流。特に大人世代の暮らしは、頑張りすぎなくても整う収納が重要になっています。そこで今回は、リビングにも取り入れやすい、“散らかりにくい家”の収納アイデアを紹介します。
“戻すまで１動作”を意識する
収納が続かない原因のひとつが、“片付けるまでの動作が多い”こと。フタを開ける、奥へしまう、重ねた物をどかすなどの小さな手間が増えるほど、「あとで片付けよう」になりやすくなります
散らかりにくい家ほど、“戻すまで１動作”を意識しているもの。例えば、雑誌や書籍はカゴへ入れるだけ、ブランケットはソファ横へ掛けるだけなど、“考えず戻せる収納”へ変えるだけでも、片付けのハードルはかなり下がります。
“毎日使う物”は隠しすぎない
最近は、“全部しまい込む”より、“出しっぱなしでも整って見える収納”が人気。ティッシュやメガネ、充電器など、毎日使う物ほど、無理に隠すと逆に出しっぱなしになりやすいものです。
そこでおすすめなのが、“置き場所だけ決める収納”。小さなトレーやボックスを使い、「ここへ戻すだけ」を作ると、生活感がかなり整いやすくなります。また、木目やグレージュ、マット素材など、“空間になじむ素材感”を選ぶと、リビングも自然にすっきり見えやすくなります。
“物が集まりやすい場所”を見直す
片付かない家ほど、“収納したい場所”と“物が集まる場所”がズレている傾向も。例えば、ソファ横に雑誌や充電器が集まる、ダイニングに書類が溜まるなど、“なんとなく置いてしまう場所”には、生活動線のクセが表れています。
そのため、収納を増やす前に、“どこに物が集まりやすいか”を見直すことが大切です。物が溜まりやすい場所の近くに、小さな収納や一時置きスペースを作るだけでも、散らかりにくさはかなり変わります。
収納は“きれいに見せる”ことより、“自然に戻せること”をテーマにするのが重要。まずは、“頑張らなくても整う仕組みづくり”から始めていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は整理収納アドバイザー・インテリアコーディネートに関する知見を参考に、編集部が構成しています
🌼生活感を隠してすっきり見え。大人のリビングで見直したい“収納の置き方”