都合良く扱われないように注意です。男性が仕掛ける「好きを匂わせる行動」
好きでもない女性に対して思わせぶりな対応をする男性って存在します。
そこで今回は、男性が仕掛ける「好きを匂わせる行動」を紹介するので、都合良く扱われないためにもぜひ頭に入れておきましょう。
｜褒める内容は顔や体型ばかり
好きでもない女性に対しても褒め言葉をよく口にする男性っていませんか？
そういう男性の場合、大抵は「かわいいね」「スタイルいいよね」など褒める内容は顔や体型ばかりなのが特徴。
｜「会いたい」と連絡してくる
男性から「会いたい」と連絡があっても、その連絡が一方的な内容なら素直に喜ばない方がいいでしょう。
言い方に優しさがあっても、特に日時や場所など、男性の都合を押し付けてくる場合は要注意。
本当に好きな女性に対しては、日時や場所は女性の都合を優先するものですし、それ以前から「会いたい」と何度も連絡するものです。
｜人目につく場所で会おうとしない
何度かデートしているけれど、思い返せばいつもどちらかの自宅かホテルなんてことはありませんか？
特に男性の方から「人混みが苦手で」「２人きりで落ち着きたいから」などの理由でそうなっているなた要注意。
単純に人目を避けるているだけで、あなたとは「周りに知られたくない関係」ということなのでしょう。
今回紹介した男性の行動には要注意ですので、ぜひ覚えておいてくださいね。
🌼交際に発展する可能性はほぼゼロ。男性が「遊び目的の女性」にしがちなこと