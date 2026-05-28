音無美紀子、夫・村井國夫＆俳優の長女・長男とのレアな家族ショット公開 演者らと自宅で朗読劇の打ち上げ楽しむ「我が家で、アジアンテーストのホムパ」
俳優の音無美紀子（76）が27日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の村井國夫（81）、娘の村井麻友美（43）、息子の村井健太郎（40）とのレアな家族ショット公開した。
【写真】「素敵な打ち上げ」夫・村井國夫＆俳優の長女・長男と一緒に笑顔の音無美紀子
音無は「朗読劇『家族の風景』からもう丸1ヶ月が経って、今ごろプチ打ち上げ」と切り出し、美紀子、麻友美、健太郎が朗読、國夫が監修を手がけた舞台の仲間たちを自宅でもてなしたことを報告。
「全員のスケジュール調整はなかなか難しく、今朝突然に集まろうってことになった次第」と明かし、「と言うのも、斎藤ゆき子さんの娘さんがやっているバインミー専門店カフェLapinが今や大人気店になっていて、ゆき子さんが、村井さんが大好物とお聞きしたからと届けて下さることになって、それなら、我が家で、アジアンテーストのホムパをやろうかなと」と、突然開催されることになった経緯を説明した。
当日は、健太郎や麻友美も合流できたといい「バインミーから始まったこの打ち上げ、笑い、しゃべり、笑い、、、いやあ、楽しい夜でした」と、家族と舞台の演者たちが入り混じった笑顔あふれる食卓のひとコマを振り返った。さらに、宴の席では「そこで持ち上がった再演の話！深まる秋にできたらいいな」と、今後の活動への前向きな期待ものぞかせた。
コメント欄には「お料理上手」「素敵な打ち上げ」「豪華メニュー、すごい！」「どれもおいしそう」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な打ち上げ」夫・村井國夫＆俳優の長女・長男と一緒に笑顔の音無美紀子
音無は「朗読劇『家族の風景』からもう丸1ヶ月が経って、今ごろプチ打ち上げ」と切り出し、美紀子、麻友美、健太郎が朗読、國夫が監修を手がけた舞台の仲間たちを自宅でもてなしたことを報告。
「全員のスケジュール調整はなかなか難しく、今朝突然に集まろうってことになった次第」と明かし、「と言うのも、斎藤ゆき子さんの娘さんがやっているバインミー専門店カフェLapinが今や大人気店になっていて、ゆき子さんが、村井さんが大好物とお聞きしたからと届けて下さることになって、それなら、我が家で、アジアンテーストのホムパをやろうかなと」と、突然開催されることになった経緯を説明した。
コメント欄には「お料理上手」「素敵な打ち上げ」「豪華メニュー、すごい！」「どれもおいしそう」などの声が寄せられている。