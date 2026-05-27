「奥さんとは本当に終わってる？」既婚男性の“都合のいい説明”に見られる特徴
「もう夫婦関係は冷めきってる」「家では会話もない」といった話を既婚男性の口から語られたことありませんか？そんな風に男性が語る“家庭の話”には、本音もあれば、関係を続けやすくするための説明が混ざっていることも。その言葉を信じたい気持ちが強くなるほど、現実とのズレに気づきにくくなるケースも少なくありません。
“家庭はうまくいっていない”を強調する
「妻にはもう気持ちはない」「妻とは一緒にいるだけ」と聞くと、“実質的には終わっている関係”のように感じやすくなります。ただ、気持ちが冷めていることと、実際に家庭を終わらせることは別の問題。生活としての関係は続いているケースは少なくないのです。
“離婚したい”とは言うが動かない
「タイミングが来たら」「子どもが落ち着いたら」などと、未来の話はするのに現実は何も変わらない。その状態が長く続く場合、“期待を繋ぐための言葉”になっていることもあります。
“君だけは特別”をセットで伝える
家庭の不満を話したあとに、「こんなに話せるのは君だけ」と続く。この流れになるのは、あなたに“自分は特別な存在なんだ”と感じさせようとしているのでしょう。そこに特別感を覚えてしまうほど、冷静に状況を見るのが難しくなっていきます。
既婚男性の話に嘘があるとは限りません。ただ、大切なのは“何を言っているか”より、“現実がどう動いているか”。同じ話だけが繰り返され、状況が変わらないなら、その関係の本質が見えているのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「離婚するつもり」は本当？既婚男性がやりがちな“期待を持たせるだけ”の言動