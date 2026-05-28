韓国で人気・笠松将、低音ボイスで流暢な英語を披露「かっこいい」「英語上手い」と反響 韓国語に続き語学力で魅了
韓国の授賞式で流暢な韓国語を披露するなど、韓国で注目が集まっている俳優の笠松将（33）が27日、メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』のインスタグラムに登場。低音ボイスで流暢な英語を披露し、ギャップあふれる姿に反響が集まっている。
【動画】韓国語に続き語学力でも魅了！低音ボイスで流暢な英語を披露する笠松将
投稿では「ダンヒルが銀座本店にて貴重なアーカイブ作品を展示。笠松将と、来日したクリエイティブ・ディレクターのサイモン・ホロウェイにインタビュー。お二人が考える“現代のジェントルマン”とは？」とつづられ、笠松がサイモン氏にインタビューする動画が公開された。
笠松は、夏らしさを感じさせるブルーカラーのスーツに身を包み、洗練されたスタイルで登場。インタビューでは、カンペを見る素振りは一切見せず、終始サイモン氏の目を真っ直ぐ見つめて耳を傾ける。流暢な英語と丁寧な受け答えからは、笠松の誠実さが感じられた。
コメント欄には「すごい かっこいい」「とっても素敵なインタビュー」「英語上手いですね」「素敵なジェントルマン同士のお話良かったです！」などと、ギャップを感じる姿に反響が集まっている。
【動画】韓国語に続き語学力でも魅了！低音ボイスで流暢な英語を披露する笠松将
投稿では「ダンヒルが銀座本店にて貴重なアーカイブ作品を展示。笠松将と、来日したクリエイティブ・ディレクターのサイモン・ホロウェイにインタビュー。お二人が考える“現代のジェントルマン”とは？」とつづられ、笠松がサイモン氏にインタビューする動画が公開された。
コメント欄には「すごい かっこいい」「とっても素敵なインタビュー」「英語上手いですね」「素敵なジェントルマン同士のお話良かったです！」などと、ギャップを感じる姿に反響が集まっている。