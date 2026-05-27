【40代・50代】半袖カットソー１枚なのにアカ抜ける。2026初夏“抜け感コーデ”のコツ
気温が上がって羽織りなしで過ごせる日も増える時期。半袖カットソーを１枚で着ると、どこか違和感を覚えることはありませんか？2026初夏は、“頑張りすぎない軽さ”がキーワード。シンプルな半袖コーデも、サイズ感や素材、抜け感を少し意識するだけで、ぐっと今っぽくアカ抜けた印象に整います。
「ぴったりサイズ」が少し前っぽく見えることも
すっきり見せたい気持ちから、体に沿うサイズ感を選んでいませんか？もちろんコンパクトなシルエットが悪いわけではありません。ただ、肩まわりや身幅がぴったりしすぎると、コーデ全体が少し“整いすぎた印象”になりやすく、どこか古く見えてしまうことがあります。
▲左は“少しコンパクトで整った印象”、右は“ほどよく空気感のあるサイズ感”。同じパンツでも、半袖カットソーのシルエットだけで今っぽさは変わる
2026初夏は、“空気を含むようなゆるさ”がポイント。肩がほんの少し落ちるくらいのサイズ感や、体から自然に離れるシルエットを選ぶことで、半袖１枚でも自然な抜け感が生まれます。
「素材感」で半袖コーデの印象は変わる
半袖カットソーはシンプルな分、“生地感”が印象を左右します。今季は、ほどよくハリがありながら、少しドライな質感や落ち感を感じる素材がトレンド。風や動きでほんの少し揺れるくらいの軽さが、2026初夏らしいバランスです。
また、真っ白より少しやわらかいエクリュ系を選ぶと、コーデ全体が自然に馴染みやすくなります。
「抜け感」があると、半袖１枚でも洒落て見える
半袖カットソー１枚のコーデは、きれいにまとめすぎると少し真面目に見えることも。例えば、スニーカーで足元を軽く外す、パンツに落ち感を出す、アクセサリーを華奢にするなど、“どこかに力の抜けたポイント”を作るだけで印象はぐっと変わります。
2026初夏の半袖カットソーコーデは、“シンプルに着る”より、“軽く見せる”ことがポイント。“頑張っておしゃれしている”より、“自然に洒落て見える”空気感が重要です。まずは「ぴったりしすぎていないか」を見直すことから、初夏コーデをアップデートしてみてはいかがでしょうか。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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