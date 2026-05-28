本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でロッキーズと戦っている。2回の攻撃では、テオスカー・ヘルナンデス外野手がアクシデントで離脱。相次ぐ主力の故障に、日本人ファンも嘆きの声をあげている。

初回、「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手が、相手先発・菅野から9号先頭打者本塁打を放つなど、2点をリードしたドジャース。落とし穴は20分後に待っていた。2回先頭のテオスカーが、遊ゴロで一塁を駆け抜けた際に左太ももを抑えながら、苦悶の表情を浮かべた。

自力でダグアウトに戻ったものの、ベンチにヘルメットを投げつけ、苛立ちを見せたテオスカー。結局そのまま退き、キム・ヘソンと交代した。ドジャース公式Xは「左ハムストリングの負傷で途中交代」と発表している。

前日の同カードでは左肘負傷から復帰したばかりの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスが、左腹斜筋の痛みのために負傷交代。相次ぐ主力の故障に、X上の日本ファンからは「テオヘルも離脱はアカンて」「最近調子良かったのにおっさん達怪我しすぎだろ」「テオヘルも離脱となるとどうするよ」「こりゃまた野戦病院化してきたか」「テオヘルせっかく状態良かったのに肉離れか…」「テオヘルさん肉離れ ショックだ」といった嘆きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）