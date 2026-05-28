糸谷哲郎九段が語る第84期名人戦七番勝負第１局 「力で争うシリーズに」 『将棋世界2026年６月号』より

糸谷哲郎九段が語る第84期名人戦七番勝負第１局 「力で争うシリーズに」 『将棋世界2026年６月号』より