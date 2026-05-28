M！LK曽野舜太、“ハッピーレッド”の花とパシャリ『ESSE』初登場！等身大な暮らしにせまるインタビューも
M！LKの曽野舜太が、6月2日発売の「ESSE」（扶桑社）7月号に初登場する。
【写真】知的なメガネショットも！「ESSE」7月号での曽野舜太
今回曽野が登場するのは、人気アイドルや俳優などが花と戯れる写真で人気のインタビュー連載「男と花」。メンバーカラー「ハッピーレッド」の花を手にほほえむ姿をはじめ、さわやかなメガネ姿など、多数のカットを掲載。そして、“高学歴アイドル”が考える「勉強をする理由」や隙間時間の使い方、グループ愛、24歳のリアルな料理事情など、等身大の暮らしぶりにせまるスペシャルインタビューを届ける。
「妹にはつい厳しく指導してしまう」と語る曽野は、いわゆる長男気質。一方グループでは最年少の“末っ子ポジション”。「M！LK」は自身にとってどんな場所なのか問われると、「安心して甘えています！ 年上のメンバーたちは本当にプロフェッショナル。パフォーマンス面も、メンタル面も見習うことばかりで、一緒にいると発見がたくさんあります。僕は人生経験豊富でいろいろなことを知っている人に惹かれるので、メンバーと一緒にいるのは楽しいですね」とコメント。
そして「もし先輩たちが頼りなかったら、『自分がなんとかしなきゃ！』と気を抜けず、今のようにのびのびとはできなかったと思います。メンバーといるときはなにも考えず、ひたすら自分の好きなように動けていて…。本来の自分らしさや『マイペース力』がかなり育ったと思います（笑）」と、メンバーへの厚い信頼をにじませた。
「ESSE」2026年7月号は、扶桑社より6月2日発売。価格は790円（税込）。
【写真】知的なメガネショットも！「ESSE」7月号での曽野舜太
今回曽野が登場するのは、人気アイドルや俳優などが花と戯れる写真で人気のインタビュー連載「男と花」。メンバーカラー「ハッピーレッド」の花を手にほほえむ姿をはじめ、さわやかなメガネ姿など、多数のカットを掲載。そして、“高学歴アイドル”が考える「勉強をする理由」や隙間時間の使い方、グループ愛、24歳のリアルな料理事情など、等身大の暮らしぶりにせまるスペシャルインタビューを届ける。
そして「もし先輩たちが頼りなかったら、『自分がなんとかしなきゃ！』と気を抜けず、今のようにのびのびとはできなかったと思います。メンバーといるときはなにも考えず、ひたすら自分の好きなように動けていて…。本来の自分らしさや『マイペース力』がかなり育ったと思います（笑）」と、メンバーへの厚い信頼をにじませた。
「ESSE」2026年7月号は、扶桑社より6月2日発売。価格は790円（税込）。