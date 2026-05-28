ビジュ200点ーーーッッ！！【シャトレーゼ】手土産にも喜ばれそう♡「映えケーキ」

【シャトレーゼ】から、フルーツを贅沢に使った華やかなケーキが登場しました。苺やメロン、柑橘類など季節感のある素材を取り入れたラインナップ。手土産やご褒美スイーツにも合いそうな「映えケーキ」をチェックしてみましょう。

王道ショートを楽しむならコレ

「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」 \648（税込）

北海道産純生クリームと苺を組み合わせた王道ショートケーキ。真っ赤な苺と真っ白なクリームのコントラストが美しい一品です。純生クリームにはバニラビーンズが入っているようで、香りも楽しむことができそう。王道だけど高級感溢れるプレミアムショート、自分へのご褒美スイーツとして選んでみて。

まるでメロン！？ 可愛い見た目に癒される

「まんまるメロンケーキ」 \432（税込）

メロンムースやメロン風味ホイップクリームなどを組み合わせた一品。メロンをイメージした丸いフォルムが特徴的で、ショーケースでもひときわ目を引きそうな可愛さです。ムースの中にはメロン果肉入りソースが。インスタグラマーの@mame48goさんによると「ひと口ごとに広がるジューシーな甘さと香りがたまらない」のだとか。味も見た目もまさにメロンな、映えケーキです。

メロンづくしのケーキに注目

「プレミアムフレジェ アンデスメロン」 \648（税込）

アンデスメロンを使ったプレミアムフレジェ。鮮やかな緑色が目を引く華やかな見た目で、特別感たっぷりのビジュアルです。アンデスメロンのカットをトップや断面に飾り付けているだけでなく、赤肉メロンゼリー入り果肉ソースも味わえる、まさにメロンづくしの一品。手土産に持って行ったら喜ばれそうな存在感のあるケーキです。

ホールタイプでも映えケーキを楽しんで

「苺と柑橘にスフレチーズデコレーション14cm」 \2,808（税込）

4～6月限定で販売されているホールケーキ。苺ソースとオレンジソース、その上にトッピングされたさまざまな果物が華やかで、気分を上げてくれそうなビジュアルです。ベースのケーキはスフレチーズ。インスタグラマーの@mame48goさんは「軽やかなスフレ生地だからこそ、最後まで心地よく楽しめます」とコメント。季節限定らしい爽やかさを感じられそうなケーキです。

見た目の華やかさにテンションが上がりそうなシャトレーゼの映えケーキ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S