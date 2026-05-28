突如太ももに走った激痛【座れない・歩けない・立ち上がれない】医師から告げられた病名とは──？

筆者の友人・K香は体調管理にとても気を遣っていました。健康診断や人間ドッグなどを定期的に受け、食事にも配慮していたのですが──。そんなK香を襲った突然の激痛。あまりの痛さに動くこともままならなかったそうです。

経験したことのない痛み

ある3月の中旬、太ももの裏に違和感を覚えました。

何となく痛いような、触るとぞわぞわするような変な感じでしたが、特に支障はないと思い、いつも通りの生活を送っていました。

しかし、次の日。

朝、ベッドから起き上がろうとすると、太ももの裏の違和感がとてつもない痛みに変わっていたのです。恐る恐る触ってみると、おできのような物ができていて、触るだけでものすごい痛みがありました。熱も持っていて、一瞬どうすれば良いのかわからなかったほどです。

ベッドから起き上がるのも痛い、歩いても痛い……。

ダイニングの椅子に座った時には、飛び上がりそうな痛みで動けなくなってしまいました。

大きな病院への紹介状

夫が心配して、病院へ連れて行ってくれることに。

車のシートに座ると振動で痛みが増し、泣きたくなるほどでした。

かかりつけの皮膚科へ行くと、医師から「うちでは対処ができないので、大きな病院へ紹介状を書きます」と言われました。

何か悪い病気なのではないかと不安を覚えつつ、総合病院で受診することになったのです。