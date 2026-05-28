◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦で「１番・投手」で先発出場し、５回まで８６球を投げ、無安打１失点の内容で５勝目の権利を得た。ここまで最速は１００・３マイル（約１６１・４キロ）をマークしている。

ロッキーズ先発は菅野智之投手（３６）で、自身初めて日本人先発との投げ合いとなる。初回のマウンドでは、先頭マッカーシーを圧巻の３球三振を奪った。２死から３番ラムフィールドに四球は与えたが、無失点で切り抜けた。その直後だった。１回裏の攻撃。先頭の１打席目は、カウント１―１から真ん中に甘く入った菅野の９３・７マイル（約１５０・８キロ）直球を中堅に運んだ。打球速度は１１１・３マイル（約１７９・１キロ）、打球角度２１度で、打球角度は２１度。圧巻の６試合ぶり９号となる一撃で、幸先よく自援護した。

２回のマウンドは、１死からカストロを直球で見逃し三振にねじ伏せた。ＡＢＳチャレンジとなったが、判定は変わらず。その後は四球でトーバーを歩かせたが、トンプソンは二ゴロに打ち取った。３回は先頭ジュリアンに計９球を費やしたが、最後は８７・７マイルのスライダーで見逃し三振を奪うと、続くマッカーシーも空振り三振。この試合初めての３者凡退とし、無安打投球をキープした。

４回は２四死球で出塁を許すと、１死一、三塁からカストロの二ゴロの間に１点を失った。大谷の失点は、５月５日の敵地・アストロズ戦以来、３試合＆２０イニングぶりとなった。

前日の本拠地・ロッキーズ戦は３点リードの４回１死二、三塁で迎えた３打席目、先発フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。苦悶の表情を浮かべた。トレーナーも状態を確認し、プレーは続行となったが、５回に回ってきた４打席目に代打が送られて、今季初の途中交代となった。ロバーツ監督が状態を説明。指揮官は「大丈夫だと思う。手かパッドに当たった感じで、小指にも少しかすったみたいだけど、状態としては問題ないと思ってる」と説明。試合後にロバーツ監督は「打席に立つかどうかはまだ決めていない」と、二刀流出場から一転、投手専念の可能性も示唆していた。