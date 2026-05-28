青海神社を起点に10本を公開！ LAMBDA・JAPAN「INORI」

記事ポイント 新潟県加茂市の旅行会社・株式会社LAMBDA・JAPANが、神道体験プラットフォーム「INORI」にて青海神社を起点とした10本のオリジナル体験プログラムを公開します神職による昇殿参拝・神道講話から組子細工・桐簞笥・和紙づくりといった職人技、農家の食体験まで、神道・ものづくり・食・まちあるきにまたがるラインナップです旅行会社・インバウンド事業者向けのランドオペレーター機能（手配・ガイドアサイン・旅程設計）も本格稼働しています 新潟県加茂市の旅行会社・株式会社LAMBDA・JAPANが、神道体験プラットフォーム「INORI」にて青海神社を起点とした10本のオリジナル体験プログラムを公開します神職による昇殿参拝・神道講話から組子細工・桐簞笥・和紙づくりといった職人技、農家の食体験まで、神道・ものづくり・食・まちあるきにまたがるラインナップです旅行会社・インバウンド事業者向けのランドオペレーター機能（手配・ガイドアサイン・旅程設計）も本格稼働しています

新潟県加茂市を拠点とする旅行会社・LAMBDA・JAPANが、神道体験プラットフォーム「INORI」において、同社の拠点と同じ加茂市に鎮座する青海神社を起点とした10本のオリジナル体験プログラムを構築・公開します。

神道・ものづくり・食・まちあるきにまたがる多彩なコンテンツが、加茂という土地に育まれた文化を訪日外国人をはじめとする旅行者に届けます。

新潟県知事登録旅行業 第2-470号を持つ同社は、体験の造成から旅行商品としての流通までを一社で担える体制を整えています。

LAMBDA・JAPAN「INORI」





運営会社：株式会社LAMBDA・JAPAN（代表取締役：五十嵐巽）プラットフォーム：神道体験プラットフォーム「INORI」体験数：10本拠点：新潟県加茂市登録：新潟県知事登録旅行業 第2-470号

青海神社の参道入口には朱塗りの鳥居と石灯籠が立ち、緑豊かな木立のなかを石段が拝殿へと導いています。

10本の体験は、この神社を精神的な起点に置きながら、神道・ものづくり・食・まちあるきへと広がるよう設計されています。

各プログラムは単体で完結しながら、複数を組み合わせることで半日・一日・一泊と旅程を多様に設計できる構造です。

LAMBDA・JAPANは「体験を造成する力（着地型観光）」と「旅行商品として手配・運営するランドオペレーター機能（DMC）」の2軸を強みとし、旅行会社・インバウンド事業者からの手配受付・ガイドアサイン・旅程設計を一括して対応します。

加茂・燕三条・弥彦の県央地域を中心に、新潟県内への送客受け入れ体制が本格稼働しています。

青海神社を核に、加茂の文化を巡る体験の設計





10本の体験は、地域の神社・職人・農家といった地域事業者と連携して造成されています。

神職による昇殿参拝と神道講話を入口に、100年企業での組子細工、日本一の桐簞笥産地における職人工房の見学とかんな掛け、書道家との一対一セッション、紙漉き職人に学ぶ和紙づくり、農家の家でのおむすびと収穫体験まで、この土地にしか存在しないコンテンツが並びます。

訪日旅行者の「本物の日本文化に深く触れたい」という需要に応えながら、神社や職人といった文化の担い手との継続的な出会いを生み出す仕組みとして機能します。

体験が充実するほど滞在時間が伸び、地域経済への波及も広がる循環を、LAMBDA・JAPANは新潟から実現しようとしています。

祈り体験

青海神社を舞台にした2本の祈り体験は、神道の精神性に直接触れる機会を提供します。

神職が案内する昇殿参拝と神道講話、そして境内と加茂山公園をめぐるまちあるきが揃っています。

青海神社・神職が語る昇殿参拝と神道講話

神職が拝殿内への昇殿参拝を案内し、神道の歴史と精神性についての講話を行うプログラムです。

普段の参拝では立ち入ることのできない拝殿内部で、神道が日本の暮らしに根付いてきた背景を直接聞ける内容となっています。

青海神社境内と加茂山公園を巡る、加茂散策

青海神社の境内から加茂山公園へと歩くガイド付き散策コースです。

加茂市の自然と歴史的な景観を巡りながら、地域の成り立ちをガイドとともに体感できます。

文化体験

加茂市とその周辺に息づく職人の技に直接触れる6本の文化体験が揃います。

組子細工・御朱印制作・人力車と着物での散策・桐簞笥・書道・和紙と、それぞれ異なる手仕事の世界が体験対象です。

100年企業の工場見学と秋田杉・組子細工体験

創業100年以上を誇る工場で、秋田杉を素材にした組子細工の製作を体験するプログラムです。

釘を一切使わず木片を精密に組み合わせる伝統技法を、職人の指導のもとで習得できます。

世界にひとつの祈りを刻む。自分だけの御朱印制作体験

参拝者自身が御朱印のデザインを手掛ける体験プログラムです。

神社での祈りを自分の手でかたちに残す工程を通じて、神道文化との関わりをより深く体感できます。

人力車と着物でまるごと体感する散策プラン

着物を着付けて人力車に乗り、加茂市内を巡る散策プランです。

視覚と身体感覚の両面から、日本の伝統的な移動文化と町並みを体感できる内容です。

日本一の桐簞笥産地で、職人の工房見学とかんな掛け体験

桐簞笥の生産量で日本一を誇る加茂市の職人工房を訪問し、かんな掛けの技法を実際に体験するプログラムです。

湿気を調節し軽量で丈夫な桐材の特性を活かした桐簞笥づくりの工程を間近で確認できます。

書道家とともに向き合う、一対一の書道体験

書道家と完全マンツーマンで向き合い、筆で文字を書く体験プログラムです。

グループ講座ではなく一対一の形式で、筆の運びから表現の幅まで個別に指導を受けられます。

加茂・紙漉き職人に学ぶ和紙づくり体験

加茂市の紙漉き職人のもとで和紙の製造工程を学ぶ体験プログラムです。

繊維を水に溶かして薄く広げる紙漉きの技法を実際に体験しながら、日本の伝統紙文化に触れられます。

食体験

農家や生産者との交流を通じて加茂の食文化を体感する2本の食体験が用意されています。

日本一の評価を受けた農家の家でのおむすびから、昔ながらの杵つき餅まで、地元の食を生産者とともに直接味わえます。

日本一を獲得した農家の家で、おむすびと収穫体験

コンテストで日本一の評価を受けた農家の自宅を訪問し、新鮮な米でおむすびを握りながら収穫も体験するプログラムです。

生産者の暮らしに入り込む形で、米どころ新潟の食文化を体感できます。

昔ながらの杵つき餅をその場で味わう体験

伝統的な杵と臼を使って餅をつき、その場で味わう体験プログラムです。

機械化以前の製法で生まれるもちもちとした食感を、加茂の土地で直接楽しめます。

10本の体験は、祈り・文化・食の3カテゴリにまたがり、青海神社の昇殿参拝から秋田杉の組子細工・日本一の桐簞笥産地での工房体験・日本一の農家のおむすびまで、加茂ならではの具体的な体験が揃います。

新潟県知事登録旅行業 第2-470号のもと、旅行会社・インバウンド事業者からの手配・旅程設計・ガイドアサインを一括で受け付けるランドオペレーター機能も同時に稼働しており、加茂・燕三条・弥彦の県央地域を中心に新たな体験ラインナップの拡充が続いています。

LAMBDA・JAPAN「INORI」の紹介でした。

よくある質問

Q. 全10本の体験プログラムの詳細はどこで確認できますか？

A. 全ラインナップは神道体験プラットフォーム「INORI」の公式サイトに掲載されています。

Q. 旅行会社がランドオペレーターとして手配を依頼できますか？

Q. 体験は個人旅行者でも参加できますか？

A. 各体験は単体で成立する設計になっています。

複数を組み合わせることで半日・一日・一泊の旅程を設計することも可能です。

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