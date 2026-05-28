米中対立が構造化し、長期にわたる常態化の様相を呈するなかで、東アジアの地政学的バランスを維持する存在として、緩衝国家としての北朝鮮がある。

緩衝国家とは、対立する大国同士が直接国境を接して軍事的な衝突を起こすのを防ぐために、その間に位置する地理的空間や国家を指す。冷戦期から続くこの地政学的構図は、現代の米中対立下においても基本構造を変えることなく、むしろその重要性を増している。

中国にとっての北朝鮮は、自国の安全保障上の防波堤という側面が強い。仮に北朝鮮という体制が崩壊し、韓国主導による朝鮮半島の統一が実現した場合、米国の同盟国である韓国、ひいては米軍の配備や影響力が中国と直接国境を接する鴨緑江や図們江のラインまで北上する可能性が生じる。

これは中国にとって安全保障上の重大な脅威となるため、中国は北朝鮮の体制維持を一定度支え続ける必要がある。北朝鮮の核・ミサイル開発は地域を不安定化させる要素であり中国としても容認できないものの、同国が完全に崩壊して米国の影響力が拡大することに比べれば、現状維持を選択せざるを得ないというジレンマが存在する。

北朝鮮自身も地政学的価値を認識

一方で米国やその同盟国である日本、韓国から見れば、北朝鮮は東アジアにおける最大の軍事的リスクの一つであると同時に、中国の膨張をけん制する上での複雑なファクターとなっている。北朝鮮の軍事挑発行為は日米韓の防衛協力を緊密化させる大義名分を与えるが、同時に大規模な衝突を避けるための慎重な外交のかじ取りを要求する。

米国は北朝鮮を非核化へと導きたい考えであるが、中国が北朝鮮を緩衝地帯として保護し続ける限り、制裁の効果は限定的となり、北朝鮮問題の根本的な解決は困難を極める。

このように、北朝鮮は米中双方から見て極めて厄介な存在でありながらも、両大国が直接的な権力闘争や軍事衝突へと突入することを防ぐ物理的・心理的な障壁として機能している。米中対立が経済、技術、軍事の広範な分野に及ぶなか、朝鮮半島は力の均衡がきっ抗する最前線であり続けている。

北朝鮮自身もまた、自国が持つこの地政学的価値を深く認識しており、米中対立の隙間を縫うようにして自国の体制存続と軍事力強化を図る外交を展開している。東アジアの安定を模索する上で、北朝鮮という緩衝国家の動向と、それをめぐる米中の戦略的思惑を理解することは不可欠である。

さらに近年では、ウクライナ侵攻を機に北朝鮮がロシアとの軍事協力を急速に深めており、この「緩衝国家」をめぐる構図は米中二国間にとどまらず、朝露中による新たな対米共闘の枠組みへと多層化している。東アジアの地政学的リスクはかつてないほど複雑に絡み合っており、今後の動向を注視する必要がある。

文/和田大樹 内外タイムス