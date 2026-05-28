お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。新たな声優の仕事をオーディションで勝ち取ったことを明かした。

「私、“またか”なんて話になってしまうんですけど、ちょっとまた声優さんを、作品はまだ言えないんですけども」と切り出した山里。「あるオーディションがあって、受かりまして、録ってきたんですけど。役も細かく言わなきゃ大丈夫だと思うんですけど、今回、初めての役ですね、フクロウです」と明かした。

「急にある日、会社から“山里さん、ちょっと声優さんのオーディションがあります”と。“で、ちょっと、あの声撮らせてもらっていいですか？”って。“全然ありがたい”って渡された台本に『ホー』って書いてあったんです」と苦笑した。

「向こうが欲しい『ホー』があったから“山里さんが思う、『ホー』をもらっていいですか？”って。『ホー』って言った。“じゃあ次、怒った『ホー』、もらっていいですか？”って。『ホー』って。“ありがとうございます、以上です”って言って。この2発の『ホー』で、勝ち取りまして」とオーディションの内容を明かした。

そして先日、録音もあったそうで、「監督さんも凄いお若い、才能豊かな監督さんでいらっしゃって。入るなり、“今回、山里さん受けていただいてありがとうございます。声、聞きました。最高でした”って。“今日ちょっと、あの長丁場になりますが、よろしくお願いします。台本です”って、結構分厚い台本が来て、絵コンテとかあって、俺のセリフ書いてあんの。『ホー』って」と笑った。

「全部『ホー』って。カッコの中に“いや、元気かい？”とか書いてあるの。カッコのことを“ホー”だけで全部言う。“うれしい”とか“楽しい”とか、感情込めてね」と山里。「俺も“いいんですか？”なんて。“いや、もう全然、山里さんのオーディションの声聞いた時にもう山里さんしかいないってなりました。お願いします”って」と続けた。

まずは「自己紹介がてら、これから“俺が出てくるたびに何かが起こるよ”っていうニュアンスを含めて、かつ、“正義なのか、悪なのか、まだわからない状態。一体どっちなんだ”とみんなに期待させる『ホー』お願いします」とリクエストだったといい、「気合を入れて『ホーッ！』って言ったら、パッときて“完璧です”って。“本当ですか？ありがとうございます”“じゃあ次行きます”って一発OK」だったという。

次は「ミステリアスなフクロウが“こんなにはしゃいじゃう？”っていうギャップによって生み出される空気感。それを纏（まと）った、でも、ミステリアスさは捨てきってないぞ、っていう『ホー』をお願いしていいですか？」というリクエストが出されたといい、「『ホーッ！』、“完璧です”って。30分で終わったんですけど。本当にやりきりましたよ。オーディションで勝ち取ってるから」と話した。