なぜ？犬が人間を好きな理由

犬と人間は、長い歴史の中でパートナーや家族として暮らしてきました。他の動物と比べても、特に人間に対して好意的に接してくれる犬たち。なぜ犬たちは、こんなにも人間を好きでいてくれるのでしょうか。

その理由は、犬が本来群れを成して生活する動物であること。そして、家族である人間を「仲間」として認識し、本能的に安全や愛情を与えてくれる存在として認識しているからです。

また、時間をかけて家族から愛情を注がれたり、お世話されることで、「人間は優しい」「自分に良いことをしてくれる存在」と認識します。すると、犬は仲間である家族以外の人間にも「好き」という気持ちが芽生えるのです。

『人間が大好きな犬』の特徴５選

では、人間のことが大好きな犬は、どのような行動を見せることが多いのでしょうか。ここでは、人が大好きな犬の特徴を紹介します。

1.自分から積極的に近づいていく

人間が好きな犬は、自分から積極的に近寄っていきます。家族はもちろん、散歩中に出会った人やすれ違った人にも近寄って行ったり、興味を向けるように視線で追いかけたりします。

自分から積極的に近づいていくのは、相手に警戒心を抱いておらず、興味を持っているサインです。人懐っこい犬によくみられる行動で、「この人のこと好き」「気になる」という心理が働き、このような行動をとります。

2.全身で会えた喜びを表現する

以前会った相手と再会したとき、人が好きな犬は全身で会えた喜びを表現します。犬は「仲間」の存在を重視するので、大切な仲間と認識した相手と顔を合わせることに、大きな幸福感や安心感を覚えるのです。

しっぽを左右に大きく速く振る 全身をくねらせながら体を擦り付ける 足元で寝転がりお腹を見せる

上記のような行動で再会を喜んだり、帰宅した飼い主を出迎えたりする犬は、人懐っこい性格の子が多いでしょう。

3.目を逸らさず穏やかな表情で見つめる

人間に警戒心を抱く犬は、近くで視線を送ると顔を背けてしまうことがあります。しかし、人が好きで懐っこい犬の場合は、目を逸らさず、穏やかな表情で見つめ返してくれることが多いです。

犬が穏やかな表情で見つめる行為には、「愛情」「信頼」が含まれています。特に、性格が穏やかな犬は、このようにゆったりとした気持ちで愛情を返してくれる反応を多く見せてくれるでしょう。

4.人前で無防備な姿を見せる

人が大好きな犬は、人間に対して警戒心をあまり抱きません。そのため、家の中ではもちろん、初対面の相手の前でも無防備な姿を見せることがあります。

これは、「人間は警戒する対象ではない」と認識しているからです。例えば、ハウスクリーニングの業者が家に訪れたとき、初対面にもかかわらず目の前で寝転がり、お腹を見せて「撫でて～」とアピールする犬がいます。このような犬は、人間が大好きで警戒心を抱いていないため、人懐っこい行動を見せるのです。

5.誰に触れられても怒らない

人懐っこいイメージの強い犬といえど、少なからず警戒心を持つ犬は、初対面の相手や家族以外に触れられることをあまり好みません。不安そうに重心が後ろに下がったり、逃げるような行動を見せたりします。

しかし、人間が大好きな犬は、家族以外の人でも「こんにちは！」「可愛がってください」と近寄っていき、撫でてもらおうとします。誰に触れられても、嫌がったり怒ったりしない--これも人が好きな犬の特徴です。

犬の警戒心を解く方法は？

人間が大好きな犬は、元々の気質も関係していますが、後天的に飼い主の育て方や生活環境が影響しているパターンが多くみられます。まずは、人間に心を開いてもらうために、人への警戒心を解いてもらうことが重要です。

まず、警戒心を持つ犬とふれあうときは、犬のペースを最優先にしてください。近づいたときに、少しでもストレスを感じている様子であれば、触れたりせず、少し距離を取った場所に座り込み、「存在」に慣れてもらいます。

徐々に隣にいることに慣れてもらったら、犬と直接目を合わせないように視線を少し外しつつ、顎の下あたりの低い位置からそっと手の甲を差し出しましょう。最初は驚く犬もいるかもしれませんが、匂いを嗅いだり、視線を送ったりする中で、少しずつ「この人なら大丈夫かも」と警戒心が解けていきます。

このとき、突然大きな声を出したり大きな動きを見せたりすることは控えてください。あくまで動作はゆったりと、そして穏やかな対応を心がけて、愛情と安心を伝えてあげます。これを繰り返すことで、少しずつ人への警戒心が薄まっていきますよ。

また、日頃から、飼い主や家族以外の人と交流することも人への警戒心を和らげるために効果的です。人懐っこい犬は、社会化期と呼ばれる子犬の時期に、たくさんの人と関わった経験を持つ犬が多いので、子犬の場合は月齢が低いうちから、いろんな人に可愛がってもらう機会を設けましょう。

人間が大好きな人懐っこい犬に育てるコツ

人間が大好きな犬に育てるためには、子犬の時期、特に生後3ヶ月前後までに多くの人や環境に慣れさせてあげることがポイントです。

この時期に多くの人に可愛がってもらうことで、「人間は自分を可愛がってくれる」「やさしくて安心できる存在」という認識が強まります。

具体的には、優しく声をかけながら触れ合ったり、失敗しても怒らず穏やかに対応してくれたり、遊びやトレーニングの中でたくさん褒めてもらったり、おやつやご飯をもらったり。こうした犬にとって「嬉しい」「楽しい」体験は、家族以外の人間に対するポジティブなイメージへと変換されるのです。

また、散歩やパピー教室を通じて、いろんな人と挨拶するなどコミュニケーションを取らせるのも良いでしょう。可能であれば、別居している家族や親戚、近所の方や友人に来てもらい、一緒に遊んでもらうと、人懐っこい性格に育ちやすくなります。

まとめ

人間が大好きな犬は、人に警戒心を抱かず、自らコミュニケーションを取ろうと積極的な行動や穏やかな態度を見せることが多いです。まずは警戒心を解き、なるべく早いうちから人に慣れさせる環境を整えてあげると、人懐っこい犬に育ちやすくなるでしょう。