コスモ石油マーケティングは、スマートフォンアプリ「【コスモの公式】アプリ」に、事前の設定で給油の手間を省く新機能「アプリ給油設定」を追加する。追加日は6月1日。

「アプリ給油設定」は、あらかじめアプリ上で「油種」「給油量（給油額）」「共通ポイント（使う・貯める）」「決済方法（コスモSS Payの有無）」を最大3パターン登録できる機能。

給油時に店舗の計量機へアプリのQRコードをかざすと、従来のQRコードによる値引きの適用に加え、事前に設定した内容がすべて自動的に反映される。

なお、共通ポイントの設定で「WAON POINT」を選択する場合、コスモSS Payに「コスモ・ザ・カード・オーパス」または「イオンカード」を登録しているユーザーのみ設定が可能となる。また、フルサービス業態の店舗においては、QRコードをかざすと「値引き」「共通ポイント」「コスモSS Pay決済」のみが反映される。

対象店舗は、全国のコスモサービスステーションのうち、アプリに対応する1041カ所（2026年3月末時点）。一部の店舗では「コスモSS Pay」および本機能が利用できない。