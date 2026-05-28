『風、薫る』に出演する演技がうまいと思う女性俳優ランキング！ 2位「多部未華子」、では1位は？
型破りなナースのバディドラマとして話題を集める、NHK連続テレビ小説『風、薫る』。登場人物の心情を丁寧に演じる女性俳優たちに、高い評価が集まっています。
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する演技がうまいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、大山捨松役を務める多部未華子さんです。見上愛さん演じる一ノ瀬りんと、上坂樹里さん演じる大家直美に、トレインドナースになることを勧めたキーパーソン。
鹿鳴館の華として圧倒的な存在感を放ち、流ちょうな英語のほか標準語に会津弁、フランス語など多言語を使いこなしています。演技力はもちろん、活舌がよく落ち着いた声も高評価。多部さんは捨松を演じるにあたり、資料の読み込みや英語のレッスンをみっちり受け、撮影に臨んだそうです。
回答者からは「重そうなドレスを着ていながら、立ち振る舞いが貴婦人そのもので女優さんってすごいなぁって感じました」（30代女性／神奈川県）、「いろんな役をされてますがどれもハマり役に思える」（20代女性／大阪府）、「佇まいに品があるから」（40代男性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、水野美紀さんです。主人公の1人、見上愛さん演じる一ノ瀬りんの母親・一ノ瀬美津を演じています。
美津は旧藩主の生まれのため、水野さんは姿勢や立ち居振る舞いなど、所作に気を配ったそう。琴を披露するシーンも自身が演奏しており、SNSでも反響を呼んでいます。
回答コメントでは「お綺麗で演技力も素晴らしい」（30代男性／鹿児島県）、「母の役がとても威厳があり上手いです」（40代女性／福岡県）、「感情の振れ幅を的確に表現する技量が高く、静かな場面でも強い説得力があるから」（50代男性／広島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する演技がうまいと思う女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：多部未華子（大山捨松）／70票
2位にランクインしたのは、大山捨松役を務める多部未華子さんです。見上愛さん演じる一ノ瀬りんと、上坂樹里さん演じる大家直美に、トレインドナースになることを勧めたキーパーソン。
鹿鳴館の華として圧倒的な存在感を放ち、流ちょうな英語のほか標準語に会津弁、フランス語など多言語を使いこなしています。演技力はもちろん、活舌がよく落ち着いた声も高評価。多部さんは捨松を演じるにあたり、資料の読み込みや英語のレッスンをみっちり受け、撮影に臨んだそうです。
回答者からは「重そうなドレスを着ていながら、立ち振る舞いが貴婦人そのもので女優さんってすごいなぁって感じました」（30代女性／神奈川県）、「いろんな役をされてますがどれもハマり役に思える」（20代女性／大阪府）、「佇まいに品があるから」（40代男性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位：水野美紀（一ノ瀬美津）／76票
1位にランクインしたのは、水野美紀さんです。主人公の1人、見上愛さん演じる一ノ瀬りんの母親・一ノ瀬美津を演じています。
美津は旧藩主の生まれのため、水野さんは姿勢や立ち居振る舞いなど、所作に気を配ったそう。琴を披露するシーンも自身が演奏しており、SNSでも反響を呼んでいます。
回答コメントでは「お綺麗で演技力も素晴らしい」（30代男性／鹿児島県）、「母の役がとても威厳があり上手いです」（40代女性／福岡県）、「感情の振れ幅を的確に表現する技量が高く、静かな場面でも強い説得力があるから」（50代男性／広島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)