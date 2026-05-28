【20代が選ぶ】将来事務所の顔となりそうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 2位「道枝駿佑」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜17日の期間、全国20代の男女241人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、将来事務所の顔となりそうだ思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、なにわ男子の道枝駿佑さんです。山田涼介さんに憧れて事務所に入所し、たゆまぬ努力でデビューを掴み取ったなにわ男子のメンバーです。アイドルとしての実力に加え、日曜劇場『キャスター』（TBS系）などで見せる等身大の好演も高く評価されています。努力を惜しまないひたむきな姿勢と幅広い表現力により、将来は事務所を牽引するトップアーティストへ成長するはずです。
▼回答者コメント
「演技のお仕事も多いし、韓国など海外でも話題になっているから」（20代女性／奈良県）
「高身長と整った容姿で、次世代の『キラキラアイドル』の筆頭とされています。ファンやメディアからは『王道アイドルの系譜を受け継いでいる』と評されています」（20代女性／神奈川県）
「やはり圧倒的なものを持っている。2次元界隈にいる自分がプラチナブロンドの道枝くんを見て衝撃を受けました」（20代女性／東京都）
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。1997年生まれ、東京都出身のB型です。Snow Manのメンバーとして絶大な人気を誇る傍ら、映画『月の満ち欠け』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど俳優としても結果を残しています。確かな実力と華やかなオーラを兼ね備え、将来は間違いなく事務所を代表する顔としてエンタメ界を牽引していく存在です。
▼回答者コメント
「グループ活動も個人での活動も、見かけない日がほとんどないくらいの露出であり、世界でも活動してる、活動の幅が広いため」（20代女性／東京都）
「すでに事務所の顔と言えるが、人気と清潔感がずば抜けていると思う」（20代男性／福岡県）
「若手の中でもアイドル活動のほかに、バラエティや俳優としての活躍が多く見られ、アイドルに興味のない人たちからもよく名前が出ると感じているため」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：道枝駿佑（なにわ男子）／50票
2位にランクインしたのは、なにわ男子の道枝駿佑さんです。山田涼介さんに憧れて事務所に入所し、たゆまぬ努力でデビューを掴み取ったなにわ男子のメンバーです。アイドルとしての実力に加え、日曜劇場『キャスター』（TBS系）などで見せる等身大の好演も高く評価されています。努力を惜しまないひたむきな姿勢と幅広い表現力により、将来は事務所を牽引するトップアーティストへ成長するはずです。
「演技のお仕事も多いし、韓国など海外でも話題になっているから」（20代女性／奈良県）
「高身長と整った容姿で、次世代の『キラキラアイドル』の筆頭とされています。ファンやメディアからは『王道アイドルの系譜を受け継いでいる』と評されています」（20代女性／神奈川県）
「やはり圧倒的なものを持っている。2次元界隈にいる自分がプラチナブロンドの道枝くんを見て衝撃を受けました」（20代女性／東京都）
1位：目黒蓮（Snow Man）／117票
見事1位に輝いたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。1997年生まれ、東京都出身のB型です。Snow Manのメンバーとして絶大な人気を誇る傍ら、映画『月の満ち欠け』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど俳優としても結果を残しています。確かな実力と華やかなオーラを兼ね備え、将来は間違いなく事務所を代表する顔としてエンタメ界を牽引していく存在です。
▼回答者コメント
「グループ活動も個人での活動も、見かけない日がほとんどないくらいの露出であり、世界でも活動してる、活動の幅が広いため」（20代女性／東京都）
「すでに事務所の顔と言えるが、人気と清潔感がずば抜けていると思う」（20代男性／福岡県）
「若手の中でもアイドル活動のほかに、バラエティや俳優としての活躍が多く見られ、アイドルに興味のない人たちからもよく名前が出ると感じているため」（20代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)