「涙が出てきました」中川翔子、イケメン父の生前ショット公開「綾野剛さんに似ていて」「表情豊かなお顔」
タレントの中川翔子さんは5月27日、自身のInstagramを更新。父の若い頃の格好いい姿を公開しました。
【写真】格好いい中川勝彦
翔子さんは「9歳で父を亡くしてから思春期に、居ない父への反抗期になり ずっとずっと嫌い！で」と複雑な胸の内を明かしつつ、「血の中にあるものは受け継ぎ 絵を描いたり歌ったり猫が好きだったり 面白いことハマること 不思議なことに、同じようなお仕事の道を歩くように」と、知らず知らずのうちに父の影響を受けていたことを述懐。「いまは ありがとうの気持ちがたくさん」と、感謝の思いをつづりました。
コメントでは「写真を見て、あ〜！勝っちゃんの笑顔だ〜！！って、涙が出てきました」「白黒がそれとなく綾野剛さんに似ていてカラーは岡田将生さんに似ているような気がします。イケメンさんですね」「お父様への愛が感じられます」「勝彦パパの表情豊かなお顔を垣間見ると、芸能人としての現在までのしょこたんに似てるな、ってあらためて思いました」といった声が寄せられました。
勝彦さんが出演する映画『SPh』は「阿佐ヶ谷の映画館でまだまだ上映されます」とのこと。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)
【写真】格好いい中川勝彦
「イケメンさんですね」翔子さんは「今日は桂子さんと 父 中川勝彦が40年以上前に、出演した映画を観に行きました」と報告し、20枚の写真を投稿。1枚目は母とのツーショットです。2人とも美人で、よく似ています。また2枚目以降では「手塚眞監督が、父の写真をくださいました はじめてみる写真に出会えるってすごい！ありがとうございます」と、若い頃の父・勝彦さんの写真を公開。とても格好良く、端整な顔立ちをしています。
コメントでは「写真を見て、あ〜！勝っちゃんの笑顔だ〜！！って、涙が出てきました」「白黒がそれとなく綾野剛さんに似ていてカラーは岡田将生さんに似ているような気がします。イケメンさんですね」「お父様への愛が感じられます」「勝彦パパの表情豊かなお顔を垣間見ると、芸能人としての現在までのしょこたんに似てるな、ってあらためて思いました」といった声が寄せられました。
「弟くんと全く同じ顔」また同投稿では、双子の息子たちの写真も掲載した翔子さん。「弟くんのファンでいつも拝見しているのですが、勝彦パパの写真を見てビックリ！！弟くんと全く同じ顔で、表情も弟くんそのもの 本当に、お父様の血が受け継がれているのですね」とのコメントも見られました。
勝彦さんが出演する映画『SPh』は「阿佐ヶ谷の映画館でまだまだ上映されます」とのこと。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)