「涙が出てきました」中川翔子、イケメン父の生前ショット公開「綾野剛さんに似ていて」「表情豊かなお顔」

「涙が出てきました」中川翔子、イケメン父の生前ショット公開「綾野剛さんに似ていて」「表情豊かなお顔」