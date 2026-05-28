「優しそうな旦那さま」梅宮アンナ、結婚1周年をハワイで祝う「旦那さん、梅宮辰夫に似てきたんちゃう？」
タレントの梅宮アンナさんは5月28日、自身のInstagramを更新。結婚1周年の記念にハワイを訪れたことを報告し、旅行の様子を公開しました。
【動画】ハワイでの結婚1周年ショット
コメントでは、「アンナさんおめでとうございます」「なんて素敵なことと感動しました」「優しそうな旦那さま」「アンナちゃんの幸せがとてもとてもなんだか嬉しい」「幸せそうなお2人」「なんか旦那さん、梅宮辰夫に似てきたんちゃう？気のせい？」など、さまざまな声が寄せられています。
それでも「相手を知っていくと同時に自分を知っていく感じがした」とし、「来年も、再来年も、ずっと一緒にいれたらいいなって思った事が嬉しい」と締めくくっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【動画】ハワイでの結婚1周年ショット
父との思い出のホテルを選んで梅宮さんは「結婚1周年を迎えて記念として、ふたりはハワイを選びました」とつづり、動画を1本載せています。夫とのツーショットをはじめ、ハワイでの楽しそうな旅行の様子です。梅宮さんにとって8年ぶりのハワイだそうで、ハワイ好きだった亡き父・梅宮辰夫さんとの最後の旅行先でもあったと明かしています。「父と最後に泊まったホテルを選んで」「久々に来て改めてハワイは素晴らしい」と喜びをあらわにしました。
1周年の思いを語る同日の別投稿では、23日に結婚1周年を迎えたことを報告。「出会って10日目に入籍をしたので、結婚からお互いを知っていく事から始まりました」と振り返り、「喧嘩も沢山あって」「私達やっぱり合わないのかな〜？って言い合った事もあった」と夫婦の正直な歩みを明かしました。
それでも「相手を知っていくと同時に自分を知っていく感じがした」とし、「来年も、再来年も、ずっと一緒にいれたらいいなって思った事が嬉しい」と締めくくっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)