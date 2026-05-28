武知海青、5日間の入院期間で8キロ減 初手術終えてにっこり「手術前より元気です」
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの武知海青が28日、都内で行われた1st写真集『BREATH』（主婦と生活社刊／29日発売）メディア向け発売記念会見に登壇。療養期間中のことを明かした。
【全身ショット】爽やか…！ジャケットスタイルの武知海青
武知は4月25日、公式サイトで急性虫垂炎と診断されたことを報告。療養しており、13日のライブ『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "（R）MPG"』大阪公演から復帰。同イベントでは「手術前より元気です。僕の悪い部分が全部詰まってたんじゃないかというくらい。取って大正解でした」と笑顔を見せた。
入院期間は5日間だといい、その間で8キロ落ちたことを明かした。「手術するのが初めてだったので、びっくりしているんですけど」と話しながら、徐々に体調を戻していることを報告。
復帰ステージとなった大阪公演。パフォーマンスの状態を問われると、「僕はプロなので全然大丈夫です、任せてください」と自信に満ちた表情を浮かべた。
パフォーマーとして活躍するのみならず、卓越した身体能力を武器にプロレスラー（DDTプロレスリング所属）としても存在感を放つ武知だが、今作ではストイックな一面をあえて封印。「ありのままで素の自分」をテーマに撮影に臨んだ。グアムの青い海と空に包まれながら、リラックスした自然体の素顔が一冊に収められている。
【全身ショット】爽やか…！ジャケットスタイルの武知海青
武知は4月25日、公式サイトで急性虫垂炎と診断されたことを報告。療養しており、13日のライブ『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 "（R）MPG"』大阪公演から復帰。同イベントでは「手術前より元気です。僕の悪い部分が全部詰まってたんじゃないかというくらい。取って大正解でした」と笑顔を見せた。
復帰ステージとなった大阪公演。パフォーマンスの状態を問われると、「僕はプロなので全然大丈夫です、任せてください」と自信に満ちた表情を浮かべた。
パフォーマーとして活躍するのみならず、卓越した身体能力を武器にプロレスラー（DDTプロレスリング所属）としても存在感を放つ武知だが、今作ではストイックな一面をあえて封印。「ありのままで素の自分」をテーマに撮影に臨んだ。グアムの青い海と空に包まれながら、リラックスした自然体の素顔が一冊に収められている。