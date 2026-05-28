◇ア・リーグ ホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠地のでのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場し、自身55戦目とキャリア最速の8年連続20号をマーク。一方で、15―2の大勝の中で、メジャー初盗塁も決めた。こちらも8年連続の記録となった。

試合後にクラブハウスで取材対応した背番号5は、7回に左翼席に流し打った20号について「毎試合、同じ入りができている。それがいいことですし、プラスの結果になっている。これを継続していきたい」と、落ち着いて振り返った。その雰囲気にはメジャー移籍元年の緊張よりも、チームを支える大黒柱の風格がただよっていた。

一方で6回には相手投手のモーションを完全に盗んでの二盗をマーク。こちらについては「日本とはやはりスチールの仕方が違う。完全に盗んで、捕手も投げて来ないと思っちゃったんで、しっかりスライディングまでいけるようにしたい」と声を弾ませた。

そして開幕から約2カ月が経過したことについては「本当に野球に集中できる環境があることに感謝したい」と話した。