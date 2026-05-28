【すき家】牛丼と相性抜群、らーめん×とん汁の新しい一杯「とん汁みそらーめん」新発売

牛丼チェーンの「すき家」は、6月4日午前9時より「とん汁みそらーめん」を販売する。価格は単品360円。販売終了時期は未定。

「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた一杯。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに仕上げた。

〈牛丼と一緒に楽しめる満足感のある一杯〉

手頃なサイズながら、牛丼と一緒に楽しむことで食べ応えがアップする商品として展開する。

また、好きなメイン商品と一緒にお得に楽しめる「とん汁みそらーめんたまごセット」「とん汁みそらーめんおしんこセット」も同時販売する。さらに、どの時間帯でも好みのセットメニューの汁物を「とん汁みそらーめん」に変更可能。

【牛丼＋「とん汁みそらーめん」セットの画像はこちら】

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆牛丼(並盛)+とん汁みそらーめんたまごセット

850円

◆牛丼(並盛)+とん汁みそらーめんおしんこセット

850円

◆とん汁みそらーめん(単品)

360円

〈販売概要〉

販売開始:2026年6月4日(木)AM9:00〜

販売店舗:全国の「すき家」1,954店舗(※一部店舗を除く、5月28日時点)

※価格は税込

※一部店舗で価格が異なる場合あり

※販売終了時期は未定