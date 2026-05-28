BANDAI SPIRITS、「30 MINUTES LABEL」2026年10月～12月発売予定商品の詳細ページを一挙公開
BANDAI SPIRITSは、プラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」より2026年10月から12月発売予定プラモデルの商品ページを一挙公開した。
今回BANDAI SPIRITSの新商品情報「HOBBY NEW ITEM INFO.」にて、配信「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」で発表された商品ページが公開されており、各商品の詳細を確認することができる。
「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」
「30MM 1/144 エグザビースト（イクスワイルド）」発売日：2026年11月 価格：2,750円
□「30MM 1/144 エグザビースト（イクスワイルド）」商品ページ
「30MM 1/144 エグザビースト（イクスブレイブ）」発売日：2026年12月 価格：2,750円
□「30MM 1/144 エグザビースト（イクスブレイブ）」商品ページ
「30 MINUTES MISSIONS 水転写式デカール 汎用5」発売日：2026年10月 価格：660円
□「30 MINUTES MISSIONS 水転写式デカール 汎用5」商品ページ
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER サーカス」発売日：2026年11月 価格：4,180円
□「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER サーカス」商品ページ
「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 08」発売日：2026年11月 価格：2,035円
□「30MM オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 08」商品ページ
「30 MINUTES SISTERS（30MS）」
「30MS 花海咲季（20th Anniv. YOU AND アイ ！）」発売日：2026年11月 価格：5,060円
□「30MS 花海咲季（20th Anniv. YOU AND アイ ！）」商品ページ
「30MS オプションボディパーツ タイプ MG02[カラーA]」発売日：2026年11月 価格：2,200円
□「30MS オプションボディパーツ タイプ MG02[カラーA]」商品ページ
「30MS オプションボディパーツ アームパーツ＆レッグパーツS[カラーA］」発売日：2026年11月 価格：1,650円
□「30MS オプションボディパーツ アームパーツ＆レッグパーツS[カラーA］」商品ページ
「30MS オプションボディパーツ アトリエベースボディ01[カラーA]」発売日：2026年12月 価格：2,420円
□「30MS オプションボディパーツ アトリエベースボディ01[カラーA]」商品ページ
「30MS スケールアトリエウエア（浴衣01）」発売日：2026年12月 価格：2,200円
□「30MS スケールアトリエウエア（浴衣01）」商品ページ
「30 MINUTES FANTASY（30MF）」
「30MF リーベルフォートレス」発売日：2026年11月 価格：2,750円
□「30MF リーベルフォートレス」商品ページ
「30MF ローザンコマンダー」発売日：2026年11月 価格：2,750円
□「30MF ローザンコマンダー」商品ページ
「30MF ドゥローフェンリル」発売日：2026年11月 価格：2,530円
□「30MF ドゥローフェンリル」商品ページ
「30MF ランドハンター」発売日：2026年12月 価格：2,915円
□「30MF ランドハンター」商品ページ
「30MF スペリアルアークナイト」発売日：2026年12月 価格：3,300円
□「30MF スペリアルアークナイト」商品ページ
「30MF アイテムショップ6（ゴールド/シルバーオプション）」発売日：2026年12月 価格：1,320円
□「30MF アイテムショップ6（ゴールド/シルバーオプション）」商品ページ
「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」
「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」発売日：2026年11月 価格：4,950円
□「30MP 鹿目まどか（ワルプルギスの廻天Ver.）」商品ページ
「30MP 暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」発売日：2026年11月 価格：4,950円
□「30MP 暁美ほむら（ワルプルギスの廻天Ver.）」商品ページ
「30MP パワード夏美＆ギロロ伍長」発売日：2026年11月 価格：5,280円
□「30MP パワード夏美＆ギロロ伍長」商品ページ
「30MP ENIA」発売日：2026年11月 価格：4,400円
□「30MP ENIA」商品ページ
「30MP アリス（メイド）」発売日：2026年12月 価格：6,050円
□「30MP アリス（メイド）」商品ページ
「30MP 草薙 素子（THE GHOST IN THE SHELL）」発売日：2026年12月 価格：4,950円
□「30MP 草薙 素子（THE GHOST IN THE SHELL）」商品ページ
「30MP フチコマ（THE GHOST IN THE SHELL）」発売日：2026年12月 価格：2,750円
□「30MP フチコマ（THE GHOST IN THE SHELL）」商品ページ
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