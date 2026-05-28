山形県新庄市の高校で交通安全教室が開かれました。

教えるのはプロのスタントマン。体を張って交通ルールを守る大切さを伝えます。

【写真を見る】教えるのはプロのスタントマン！自転車がぐちゃぐちゃに…体を張った事故の再現で交通ルールの大切さを伝える（山形・新庄市）

※交通事故の再現

「ほら、自転車こんなになっちゃいましたね。実際こういうことになるのよ」

この「自転車交通安全教室」は、ＪＡ共済が中学生や高校生に交通ルールを守る大切さを伝えようと、毎年各地の学校で開いているものです。

きのうは県立新庄志誠館高校で教室が開かれ、自転車の並列走行や二人乗りなどの違反行為での事故、大型車が左折するときに起こる巻き込み事故など、様々な事故が再現されました。

■安全な交通について考えを巡らせる

教室ではどうしたら防げる事故だったかを生徒が考え実践する時間もとられ、安全な交通について考えを巡らせました。

参加した生徒「自転車に乗るときに、きょう見た演技のようになったら怖いと思った」

参加した生徒「正直、何個か（交通違反を）やっちゃっているのがあったので、これから交通ルールをひとつひとつ守って生活していきたい」

スタントマンの体を張った再現を見て、自身で考え、生徒たちは交通ルールについてより自分事として捉えたようでした。