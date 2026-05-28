今週の舞台は福島県へ 都玲華は楽しみにしていた白河ラーメンでパワーチャージ！
都玲華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「リゾートトラスト レディス」の開幕前に撮影したオフショットを投稿した。
【写真】プロアマ参加者に直筆のお礼状、都玲華の優しい心遣い（全4枚）
1枚目は練習ラウンド中に発見した「385ヤード」のパー4。語呂合わせで「ミヤコ」になる看板を嬉しそうに指さしていた。3枚目は「念願の白河ラーメン」を前に、ニコニコ笑顔の都。「ずっと楽しみにしていた」と記すと、目の前には醤油と白いスープの2杯のラーメンが。最後は「プロアマでは、ご参加いただいた皆様へ感謝を込めて一生懸命お礼状を書かせていただきました」という姿を撮った写真だ。昨年はメルセデス・ランキング50位とギリギリでシード権を獲得した都、今年の序盤戦は11試合に参戦し予選通過は6試合となっている。トップ10入りもなく、やや苦戦気味だ。しかしファンはこれからの巻き返し、そして念願のツアー初優勝に大きな期待を寄せている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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