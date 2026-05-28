白梅学園大学・白梅学園短期大学学長で教育学が専門の小玉重夫氏が28日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都）の女子生徒ら2人が死亡した事故について言及した。

事故を巡り、文部科学省は22日、米軍普天間飛行場の辺野古移設への抗議船に生徒を乗せ、特定の見方に偏った教育をしたのは政治的活動を禁じる教育基本法に反するとして、高校を運営する学校法人同志社（同）に是正を指導した。安全管理も「著しく不適切」だと指摘した。文科省によると、政治的中立性を巡り同法違反を認定するのは初めて。

文科省は、辺野古移設の学習で、生徒を乗せる船が抗議船だと複数の教員が認識していたことや、生徒に多面的見解を十分に提示しなかったのは問題があると判断。「特定の見方・考え方に偏った取り扱いだった」と認定した。事前下見をせず、船に教員が同乗しなかった点は安全上の重大な判断ミスだとした。

松本洋平文部科学相は26日の閣議後記者会見で、文科省の判断が、平和教育の萎縮を生む恐れがあると指摘されている点に関し「萎縮効果を生むことは全くない」と反論。政治的中立性の趣旨を、特定の見方に偏ることなく、生徒の主体的判断を妨げないようにするものだと説明し「政府の立場のみを中立とするものではない。私自身が結論ありきで指示を出したことは一切ない」と述べた。

一方、船が事業登録していなかったとして内閣府沖縄総合事務局は22日、海上運送法違反容疑で死亡した船長（71）を刑事告発した。

教育と政治の関係を思想的に研究している小玉氏は、文科省の教育基本法に反するという判断について「船に乗ること自体が最初から悪いというふうに私は思ってないんですけど、それは安全管理上の問題で非常に強い懸念があるという要素が1つありますし、もう1つは、違う意見、例えば基地側の人、あるいは国側の人の話を聞く。あるいは帰ってきてから、そういうところの教材や文書も読むということによって議論をしていくということによって論争性が担保されますので、そういうことが今回なされていなかったいうところが問題なんじゃないかと思います」と自身の見解を述べた。