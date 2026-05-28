アイドルグループ「#Mooove!」の白色担当、織莉叶（おりと、22）が、28日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを披露した。

織莉叶は、発売中の「ヤングチャンピオン」でグラビアを飾っており「表紙は同じグループのリーダー姫野ひなのちゃんです 彼女感溢れる織莉叶を、是非沢山見てくださると嬉しいです お迎えまってます」と、ベッドの上でランジェリー姿のオフショットを添えた。

またアザーカットも公開されており、ビーチでの赤ビキニや、白のハイレグショットを披露。「全カットとてもお気に入りなのですが、特に海でのカットがお気に入りです！ なかなか海で撮影する機会もないですし、沖縄のとてもきれいな海で撮影していただけたことが本当にうれしかったです！ 撮影中もテンションが上がって、たくさんはしゃいじゃいました（笑い）」と振り返った。

また「今回の衣装は普段より元気な雰囲気のものや、清楚な雰囲気のものなど、いつもの私とはまた違った一面を見ていただけると思うので、ぜひ注目して見ていただきたいです！」と呼びかけている。

ファンからは「おりにゃんかわいすぎる」「スタイル良いねぇ」といったコメントが寄せられている。