お笑いコンビ「見取り図」リリー（４１）が結婚したことが明らかになった。本人が２８日放送のＴＢＳラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（木曜午前０時）で発表した。お相手はフリーアナウンサーの今川菜緒（２９）。

リリーは相方の盛山晋太郎（４０）とのトーク中に突然、「あと、結婚しました」とポツリと告白した。盛山はたまらず「ちょっと、待て」「今、何て言った？」「『結婚した』って言った？」と猛烈にツッコむ。

リリーは自身の結婚と関係のないトークを続け、盛山は「聞きたいことがめっちゃあんねん！」と叫んだ。

リリーは改めて「紆余曲折がありましたけど。先日籍を入れました」と入籍届をすでに役所に提出し、結婚したと報告。盛山は「私、証人を書かせていただきました」と入籍届の証人欄を書いたとした。

盛山はお相手について「フライデー襲撃（直撃取材）の時の？」とたずね、リリーは「そうそう」とうなずいた。リリーは昨年８月、フライデーで今川との交際を報じられていた。

リリーは「（今川とは）１年ぐらい一緒に住んでいる」と明かし、子どもは「できてない」と続けた。

近年はタレントの不倫騒動が目立つ。

盛山は「めでたい場でこんなん言うのもアレやけど、（リリーは）お盛んやった時期もある」とイジり、リリーは「今でもお盛んですよ」とボケてみせる。

盛山は「結婚されたから外野（家庭外）でお盛んになったらダメな時代というのは承知していますよね？」と不倫を心配した。リリーは「いやいや、よく分からん」とまたまたボケた。