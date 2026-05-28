【台風６号】来週前半 沖縄奄美に直撃のおそれ

台風６号は発達しながら北上しています。予報円の中心を進んだ場合、６月２日（火）午前９時には沖縄本島付近に達しそうです。

【台風６号】「強い」勢力で沖縄奄美へ

６月１日（月）９時には、沖縄の南の北緯２３度０５分、東経１２７度３０分を中心とする半径２８０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。

６月２日（火）９時には、東シナ海の北緯２６度３５分、東経１２７度３５分を中心とする半径３３０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

雨風シミュレーション２９日（金）～６月７日（日）

「台風」とみられる「反時計回りの渦」は、発達しながら北上しています。沖縄県や鹿児島県奄美地方では「強風域」や「暴風域」に入るおそれがあり、台風の影響が大きく出そうです。また台風の北上に伴い、沖縄県や鹿児島県奄美地方では、３０日（土）頃から海上では「うねり」を伴い始めるでしょう。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「反時計回りの渦」の進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください

【来週は梅雨入り？】全国各都市の週間予報（２９日（金）～６月４日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。来週後半は雨予報が多くなっていますが「梅雨入り」は微妙です。

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