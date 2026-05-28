テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限意識
160.69 エンベロープ1%上限（10日間）
160.20 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.57 現値
159.10 10日移動平均
159.08 一目均衡表・転換線
158.86 一目均衡表・雲（上限）
158.13 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.67 100日移動平均
157.51 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
156.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.09 200日移動平均
160.20円に控えるボリンジャーバンド2シグマ上限が意識される展開となっている。
160.20 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.57 現値
159.10 10日移動平均
159.08 一目均衡表・転換線
158.86 一目均衡表・雲（上限）
158.13 21日移動平均
157.88 一目均衡表・基準線
157.67 100日移動平均
157.51 エンベロープ1%下限（10日間）
156.37 一目均衡表・雲（下限）
156.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.09 200日移動平均
160.20円に控えるボリンジャーバンド2シグマ上限が意識される展開となっている。