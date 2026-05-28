160.69　エンベロープ1%上限（10日間）
160.20　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.57　現値
159.10　10日移動平均
159.08　一目均衡表・転換線
158.86　一目均衡表・雲（上限）
158.13　21日移動平均
157.88　一目均衡表・基準線
157.67　100日移動平均
157.51　エンベロープ1%下限（10日間）
156.37　一目均衡表・雲（下限）
156.06　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.09　200日移動平均

160.20円に控えるボリンジャーバンド2シグマ上限が意識される展開となっている。