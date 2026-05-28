テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限意識 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限意識

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160.69 エンベロープ1%上限（10日間）

160.20 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.57 現値

159.10 10日移動平均

159.08 一目均衡表・転換線

158.86 一目均衡表・雲（上限）

158.13 21日移動平均

157.88 一目均衡表・基準線

157.67 100日移動平均

157.51 エンベロープ1%下限（10日間）

156.37 一目均衡表・雲（下限）

156.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.09 200日移動平均



160.20円に控えるボリンジャーバンド2シグマ上限が意識される展開となっている。

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