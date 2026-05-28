大雨や土砂災害の注意報・警報などを再編し、5段階のレベルの数字を付けて発表する新たな防災気象情報が5月28日午後からスタートします。



5月28日午後から始まる新たな防災気象情報は「大雨」「河川氾濫」、「土砂災害」「高潮」の4つの区分でレベルの数字と「警報」などの名称を組み合わせて発表します。

レベル数字が意味するのは、こちら、大雨などの気象災害の時に住民に対して、取るべき行動を示した5段階の「警戒レベル」、自治体が地域の住民に対して発表するものです。





これまでの防災気象情報は、5段階のレベルの表記がなく、気象情報からは住民の取るべき避難行動が分かりづらいとの指摘がありました。また、レベル4に相当する気象情報が「大雨」に関してはありませんでした。そこで、新たに警戒レベル4に相当する「危険警報」を新設し、「特別警報」や「危険警報」などの気象情報の名称にレベル表記を追加しました。例えば、大雨の場合、「大雨特別警報」は自治体が発表するレベル5の「緊急安全確保」と紐づいていて、災害がすでに発生していて、ただちに、安全な場所で命を守る行動が必要なことが直感的に分かるようにするのが狙いです。また、新設された「レベル4大雨危険警報」は自治体が避難指示を出す目安となっていて、自治体からの避難情報に注意して速やかな避難を心がける必要があります。この新しい防災気象情報は5月28日午後1時50分以降に発表が始まる予定です。